https://ria.ru/20211128/niger-1761097788.html

В Нигере погибли двое протестующих против французских военных

В Нигере погибли двое протестующих против французских военных - РИА Новости, 28.11.2021

В Нигере погибли двое протестующих против французских военных

Столкновения произошли между силами обороны и безопасности Нигера и демонстрантами, выступающими против прохода автоколонны французских военных, по меньшей мере РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T05:09

2021-11-28T05:09

2021-11-28T05:09

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Столкновения произошли между силами обороны и безопасности Нигера и демонстрантами, выступающими против прохода автоколонны французских военных, по меньшей мере два человека погибли, еще около 10 ранены, сообщает издание Actu Niger.Автоколонну французских военных, движение которой по территории западноафриканской страны Буркина-Фасо ранее заблокировали местные жители, в четверг отправилась к месту назначения.Как сообщается, ситуация остается напряженной в департаменте Тера в регионе Тиллабери на границе с Буркина-Фасо. Столкновения имели место ночью, когда силы безопасности пытались расчистить дорогу и сдержать натиск протестующих, и продолжились в субботу утром. Они применяли слезоточивый газ, и, по словам некоторых очевидцев, были слышны предупредительные выстрелы."После очень беспокойной ночи столкновения продолжились в субботу утром, и местные источники сообщают о гибели по меньшей мере двух человек, а также десятке раненых, в том числе серьезно", - пишет издание.Большинство протестующих – молодые люди, они возвели баррикады из использованных шин на главной дороге через город и скандируют "Вы нам не нужны!", "Уходите домой!".На минувшей неделе местные СМИ сообщали, что французские военнослужащие антитеррористической операции "Бархан" с 16 ноября отправились в Мали через территорию Нигера. Во время продвижения по территории Буркина-Фасо военных несколько раз останавливали недовольные французским присутствием протестующие. В двух населенных пунктах, в том числе в столице Уагадугу, задержка продлилась недолго.Однако в городе Кая протестующие задержали военных почти на неделю и дежурили по ночам, чтобы их не пропустить, сообщало местное агентство AIB.Как отмечает агентство Франс Пресс, местные жители обвиняли французов в перевозке оружия для группировок джихадистов в регионе Сахеля. Хотя сама автоколонна состояла из машин с грузами для материально-технического обеспечения. Представитель "Коалиции африканских патриотов Буркина-Фасо", которая организовала протесты, заявил, что в стране продолжаются нападения боевиков, а страны региона остаются "недостаточно вооруженными", несмотря на заключение договоренностей с Францией.Между тем, глава МИД Буркина-Фасо Альфа Бари выразил надежду на "быстрое завершение обсуждений" с представителями демонстрантов.

https://ria.ru/20211104/napadenie-1757741603.html

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