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В ДР Конго погибли около 12 человек из-за нападения, сообщили СМИ
В ДР Конго погибли около 12 человек из-за нападения, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2021
В ДР Конго погибли около 12 человек из-за нападения, сообщили СМИ
По меньшей мере 12 человек погибли в результате нападения на деревню в провинции Итури на северо-востоке Демократической республики Конго, сообщает радиостанция РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T19:18
2021-11-28T19:18
2021-11-28T19:18
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в результате нападения на деревню в провинции Итури на северо-востоке Демократической республики Конго, сообщает радиостанция Radio Okapi.Отмечается, что в нападении подозреваются боевики из группировки CODECO."Двенадцать тел было обнаружено в это воскресенье, 28 ноября, у деревни Дродро на территории Джугу. Местное гражданское общество отмечает, что они были обнаружены после нападения боевиков CODECO сегодня утром", - говорится в сообщении радиостанции.По ее данным, нападению подверглись позиции вооруженных сил Демократической Республики Конго (FARDC) и место размещения внутренне перемещенных лиц. Источники отметили, что число погибших может достигать 23.СODECO - "Объединение для развития Конго" - вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.
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в мире, демократическая республика конго
В ДР Конго погибли около 12 человек из-за нападения, сообщили СМИ
Radio Okapi: в ДР Конго погибли по меньшей мере 12 человек из-за нападения на деревню
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
По меньшей мере 12 человек погибли в результате нападения на деревню в провинции Итури на северо-востоке Демократической республики Конго
, сообщает радиостанция Radio Okapi
.
Отмечается, что в нападении подозреваются боевики из группировки CODECO.
"Двенадцать тел было обнаружено в это воскресенье, 28 ноября, у деревни Дродро на территории Джугу. Местное гражданское общество отмечает, что они были обнаружены после нападения боевиков CODECO сегодня утром", - говорится в сообщении радиостанции.
По ее данным, нападению подверглись позиции вооруженных сил Демократической Республики Конго (FARDC) и место размещения внутренне перемещенных лиц. Источники отметили, что число погибших может достигать 23.
СODECO - "Объединение для развития Конго" - вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.