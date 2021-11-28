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В ДР Конго погибли около 12 человек из-за нападения, сообщили СМИ

В ДР Конго погибли около 12 человек из-за нападения, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2021

В ДР Конго погибли около 12 человек из-за нападения, сообщили СМИ

По меньшей мере 12 человек погибли в результате нападения на деревню в провинции Итури на северо-востоке Демократической республики Конго, сообщает радиостанция РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T19:18

2021-11-28T19:18

2021-11-28T19:18

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в результате нападения на деревню в провинции Итури на северо-востоке Демократической республики Конго, сообщает радиостанция Radio Okapi.Отмечается, что в нападении подозреваются боевики из группировки CODECO."Двенадцать тел было обнаружено в это воскресенье, 28 ноября, у деревни Дродро на территории Джугу. Местное гражданское общество отмечает, что они были обнаружены после нападения боевиков CODECO сегодня утром", - говорится в сообщении радиостанции.По ее данным, нападению подверглись позиции вооруженных сил Демократической Республики Конго (FARDC) и место размещения внутренне перемещенных лиц. Источники отметили, что число погибших может достигать 23.СODECO - "Объединение для развития Конго" - вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.

https://ria.ru/20210928/nasilie-1752215333.html

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