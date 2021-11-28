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За беззащитными россиянами охотятся недобитые "монстры"
Мясников предупредил россиян о "недобитых монстрах" - РИА Новости, 28.11.2021
За беззащитными россиянами охотятся недобитые "монстры"
Антибиотики и возможность отказа от прививок сделали людей беззащитными перед инфекциями, которые стали "недобитыми врагами". Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T06:15
2021-11-28T06:15
2021-11-28T06:15
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общество
россия
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Антибиотики и возможность отказа от прививок сделали людей беззащитными перед инфекциями, которые стали "недобитыми врагами". Об этом в своем Telegram-канале написал российский врач и телеведущий Александр Мясников.Над врагом, отметил Мясников, почти удалось одержать победу, но все расслабились. В результате недобитый противник вновь встает и начинает целиться. "Наш враг уже не приподнимается - встает в полный рост, и это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре...", - добавил врач.Ранее врач назвал страх перед вакцинацией от коронавируса нелогичным и призвал "не слушать идиотов".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758867027.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
Мясников предупредил россиян о "недобитых монстрах"
Врач Мясников предупредил о беззащитности перед "недобитыми монстрами" в лице инфекций
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости
. Антибиотики и возможность отказа от прививок сделали людей беззащитными перед инфекциями, которые стали "недобитыми врагами". Об этом в своем Telegram-канале
написал российский врач и телеведущий Александр Мясников
.
"Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны", - отметил он.
Над врагом, отметил Мясников, почти удалось одержать победу, но все расслабились. В результате недобитый противник вновь встает и начинает целиться. "Наш враг уже не приподнимается - встает в полный рост, и это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость! А мы все не замечаем этой зловещей гигантской тени за спиной и продолжаем гордо идти со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре...", - добавил врач.
Ранее врач назвал страх перед вакцинацией от коронавируса нелогичным и призвал "не слушать идиотов".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.