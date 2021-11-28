https://ria.ru/20211128/moguschestvo-1761167353.html
Британцы обвинили Запад в росте военного могущества России
"Запад сам спровоцировал". Британцы оценили растущую военную мощь России - РИА Новости, 28.11.2021
Британцы обвинили Запад в росте военного могущества России
Читатели британской газеты Daily Mail высказались о новейших российских гиперзвуковых ракетах "Циркон". РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T19:37
2021-11-28T19:37
2021-11-28T20:48
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высказались о новейших российских гиперзвуковых ракетах "Циркон"."И что теперь? Россия имеет полное право производить такое оружие! Почему Daily Mail не сочиняет такие же пугающие заголовки, когда то же самое делают Соединенные Штаты или Великобритания?" — задался вопросом ABC."В этом нет ничего удивительного. Если бы мы разработали такие ракеты и были бы окружены со всех сторон недружественными государствами, мы поступили бы точно так же", — уверен пользователь JustAnotherVoice."Москва может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет. Все равно количество таких российских ракет меркнет в сравнении с количеством полов, которые теперь есть в Соединенных Штатах", — сыронизировал J.R.Schwarzenhammer."Циркон" — российская гиперзвуковая крылатая ракета, которая может осуществлять продолжительный аэродинамический полет и маневрировать в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Предельная дальность ее полета — тысяча километров, максимальная скорость — 2,65 километра в секунду."Цирконами" планируют оснастить фрегаты проекта 22350, многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, сша, великобритания, россия
19:37 28.11.2021 (обновлено: 20:48 28.11.2021)
"Запад сам спровоцировал". Британцы оценили растущую военную мощь России
Читатели Daily Mail заявили, что Запад виновен в росте военного могущества России
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
высказались о новейших российских гиперзвуковых ракетах "Циркон".
"Россия даже не думала о том, чтобы создавать такое оружие, пока не начались трения с Западом. Запад хочет унизить все остальные страны. Кто бы ни руководил Западом, они этого заслуживают", — отметил hon estone.
"И что теперь? Россия
имеет полное право производить такое оружие! Почему Daily Mail не сочиняет такие же пугающие заголовки, когда то же самое делают Соединенные Штаты или Великобритания
?" — задался вопросом ABC.
"В этом нет ничего удивительного. Если бы мы разработали такие ракеты и были бы окружены со всех сторон недружественными государствами, мы поступили бы точно так же", — уверен пользователь JustAnotherVoice.
"Москва может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет. Все равно количество таких российских ракет меркнет в сравнении с количеством полов, которые теперь есть в Соединенных Штатах", — сыронизировал J.R.Schwarzenhammer.
"Циркон" — российская гиперзвуковая крылатая ракета, которая может осуществлять продолжительный аэродинамический полет и маневрировать в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Предельная дальность ее полета — тысяча километров, максимальная скорость — 2,65 километра в секунду.
"Цирконами" планируют оснастить фрегаты проекта 22350, многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск".
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>