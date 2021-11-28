https://ria.ru/20211128/moguschestvo-1761167353.html

Британцы обвинили Запад в росте военного могущества России

"Запад сам спровоцировал". Британцы оценили растущую военную мощь России - РИА Новости, 28.11.2021

Британцы обвинили Запад в росте военного могущества России

Читатели британской газеты Daily Mail высказались о новейших российских гиперзвуковых ракетах "Циркон". РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T19:37

2021-11-28T19:37

2021-11-28T20:48

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail высказались о новейших российских гиперзвуковых ракетах "Циркон"."И что теперь? Россия имеет полное право производить такое оружие! Почему Daily Mail не сочиняет такие же пугающие заголовки, когда то же самое делают Соединенные Штаты или Великобритания?" — задался вопросом ABC."В этом нет ничего удивительного. Если бы мы разработали такие ракеты и были бы окружены со всех сторон недружественными государствами, мы поступили бы точно так же", — уверен пользователь JustAnotherVoice."Москва может создавать сколько угодно гиперзвуковых ракет. Все равно количество таких российских ракет меркнет в сравнении с количеством полов, которые теперь есть в Соединенных Штатах", — сыронизировал J.R.Schwarzenhammer."Циркон" — российская гиперзвуковая крылатая ракета, которая может осуществлять продолжительный аэродинамический полет и маневрировать в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Предельная дальность ее полета — тысяча километров, максимальная скорость — 2,65 километра в секунду."Цирконами" планируют оснастить фрегаты проекта 22350, многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, сша, великобритания, россия