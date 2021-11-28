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Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов - РИА Новости, 28.11.2021
Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о "большом кладбище" для нелегальных... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T01:38
2021-11-28T08:22
в мире
александр лукашенко
средиземное море
папа римский
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о "большом кладбище" для нелегальных мигрантов, напомнила, что ни Белоруссию, ни Россию, которую западные страны пытались обвинить в миграционном кризисе, это море не омывает.О том, что Москва не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, дипломат ранее уже заявляла. Она также отмечала, что Запад "подтягивает" Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как "тяжеловесный" фактор для обвинений.Папа Римский Франциск в субботу в обращении по случаю предстоящего визита в Грецию и на Кипр назвал Средиземное море "большим кладбищем" из-за большого числа погибших в нем нелегальных мигрантов. Он также отметил, что те, кто в последние годы высаживаются на берегах континента, спасаясь "от войны и нищеты", нередко сталкиваются не с гостеприимством, а "с враждебностью и даже эксплуатацией".Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами вырос поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Польские власти, а также Литва и Латвия обвинили Минск в миграционном кризисе и усилили охрану границ, стянули туда военных. Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.
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в мире, александр лукашенко, средиземное море, папа римский, россия
01:38 28.11.2021 (обновлено: 08:22 28.11.2021)
 
Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов

Представитель МИД России Захарова прокомментировала слова Франциска о "кладбище" мигрантов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о "большом кладбище" для нелегальных мигрантов, напомнила, что ни Белоруссию, ни Россию, которую западные страны пытались обвинить в миграционном кризисе, это море не омывает.
О том, что Москва не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, дипломат ранее уже заявляла. Она также отмечала, что Запад "подтягивает" Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как "тяжеловесный" фактор для обвинений.
Папа Римский Франциск в субботу в обращении по случаю предстоящего визита в Грецию и на Кипр назвал Средиземное море "большим кладбищем" из-за большого числа погибших в нем нелегальных мигрантов. Он также отметил, что те, кто в последние годы высаживаются на берегах континента, спасаясь "от войны и нищеты", нередко сталкиваются не с гостеприимством, а "с враждебностью и даже эксплуатацией".
"Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал "большим кладбищем" Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами вырос поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.
Польские власти, а также Литва и Латвия обвинили Минск в миграционном кризисе и усилили охрану границ, стянули туда военных. Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 13:15В мире
"Мы не будем вас душить". Лукашенко обратился к мигрантам на границе
 
В миреАлександр ЛукашенкоСредиземное мореПапа РимскийРоссия
 
 
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