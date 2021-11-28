https://ria.ru/20211128/migranty-1761094691.html

Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов

Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов - РИА Новости, 28.11.2021

Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о "большом кладбище" для нелегальных... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T01:38

2021-11-28T01:38

2021-11-28T08:22

в мире

александр лукашенко

средиземное море

папа римский

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о "большом кладбище" для нелегальных мигрантов, напомнила, что ни Белоруссию, ни Россию, которую западные страны пытались обвинить в миграционном кризисе, это море не омывает.О том, что Москва не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, дипломат ранее уже заявляла. Она также отмечала, что Запад "подтягивает" Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать это как "тяжеловесный" фактор для обвинений.Папа Римский Франциск в субботу в обращении по случаю предстоящего визита в Грецию и на Кипр назвал Средиземное море "большим кладбищем" из-за большого числа погибших в нем нелегальных мигрантов. Он также отметил, что те, кто в последние годы высаживаются на берегах континента, спасаясь "от войны и нищеты", нередко сталкиваются не с гостеприимством, а "с враждебностью и даже эксплуатацией".Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами вырос поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Польские власти, а также Литва и Латвия обвинили Минск в миграционном кризисе и усилили охрану границ, стянули туда военных. Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/lukashenko-1760867038.html

средиземное море

россия

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в мире, александр лукашенко, средиземное море, папа римский, россия