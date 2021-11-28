В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе
Народная милиция ЛНР зафиксировала украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинского силовика на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил.
"На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение двух военнослужащих 24-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.
В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.