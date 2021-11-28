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В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе
В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе - РИА Новости, 28.11.2021
В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинского силовика на участке разведения сил и средств вблизи частично... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T10:41
2021-11-28T10:41
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинского силовика на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил."На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение двух военнослужащих 24-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.
https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html
украина
луганская народная республика
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
10:41 28.11.2021
 
В ЛНР зафиксировали украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе

Народная милиция ЛНР зафиксировала украинских силовиков на участке отвода сил в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинского силовика на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил.
"На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение двух военнослужащих 24-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.
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В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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