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"Дети вдохновляют на книги": писательница Линде о воспитании и творчестве
"Дети вдохновляют на книги": писательница Линде о воспитании и творчестве - РИА Новости, 28.11.2021
"Дети вдохновляют на книги": писательница Линде о воспитании и творчестве
Писательница Юлия Линде – лауреат литературных премий на международных конкурсах и мать четверых приемных детей, которых списали со счетов даже в детском доме.
2021-11-28T12:06
2021-11-28T12:06
2021-11-28T12:06
видео
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"Вы знаете, у нас анкеты этих детей даже не знаем, в каком шкафу лежат, мы их даже никому особо не предлагаем", – пытались отговорить Юлию, но она была непреклонна. О том, как писательница совмещает творчество и воспитание детей, в нашем сюжете.
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"Дети вдохновляют на книги": писательница Линде о воспитании и творчестве
Писательница Юлия Линде – лауреат литературных премии на международных конкурсах и мать четверых приемных детей, которых списали со счетов даже в детском доме. "Вы знаете, у нас анкеты этих детей даже не знаем, в каком шкафу лежат, мы их даже никому особо не предлагаем", – пытались отговорить Юлию, но она была непреклонна. О том, как писательница совмещает творчество и воспитание детей, в нашем сюжете.
2021-11-28T12:06
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PT3M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, видео
"Дети вдохновляют на книги": писательница Линде о воспитании и творчестве
Писательница Юлия Линде – лауреат литературных премий на международных конкурсах и мать четверых приемных детей, которых списали со счетов даже в детском доме.
2021-11-28T12:06
true
PT3M27S
"Дети вдохновляют на книги": писательница Линде о воспитании и творчестве
Писательница Юлия Линде – лауреат литературных премий на международных конкурсах и мать четверых приемных детей, которых списали со счетов даже в детском доме.