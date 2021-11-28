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"Дети вдохновляют на книги": писательница Линде о воспитании и творчестве

"Дети вдохновляют на книги": писательница Линде о воспитании и творчестве - РИА Новости, 28.11.2021

"Дети вдохновляют на книги": писательница Линде о воспитании и творчестве

Писательница Юлия Линде – лауреат литературных премий на международных конкурсах и мать четверых приемных детей, которых списали со счетов даже в детском доме.

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"Вы знаете, у нас анкеты этих детей даже не знаем, в каком шкафу лежат, мы их даже никому особо не предлагаем", – пытались отговорить Юлию, но она была непреклонна. О том, как писательница совмещает творчество и воспитание детей, в нашем сюжете.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Дети вдохновляют на книги": писательница Линде о воспитании и творчестве Писательница Юлия Линде – лауреат литературных премии на международных конкурсах и мать четверых приемных детей, которых списали со счетов даже в детском доме. "Вы знаете, у нас анкеты этих детей даже не знаем, в каком шкафу лежат, мы их даже никому особо не предлагаем", – пытались отговорить Юлию, но она была непреклонна. О том, как писательница совмещает творчество и воспитание детей, в нашем сюжете. 2021-11-28T12:06 true PT3M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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