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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761188454.html
Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом
Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом - РИА Новости, 28.11.2021
Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом
Два случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы среди беженцев в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T23:52
2021-11-28T23:52
распространение коронавируса
в мире
европа
белоруссия
польша
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Два случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы среди беженцев в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе в Гродненской области Белоруссии, сообщил губернатор этого белорусского региона Владимир Караник."У нас был выявлен один клинически значимый случай у беженца, который сейчас проходит стационарное лечение. Мы очень рады, что наблюдается положительная динамика. Один случай бессимптомного течения заболевания. Какой-то вспышки или распространения заболевания мы не видим", - заявил Караник в интервью телеканалу ОНТ.Он рассказал, что в транспортно-логистическом центре открыт стационарный пункт вакцинации. "Однако он оказался практически не востребован, поскольку многие из них (ближневосточных мигрантов) прошли полный курс вакцинации еще перед началом пути, зная, что в Европе действуют довольно жесткие ковидные ограничения и может потребоваться сертификат вакцинации. Многие из них на предварительных участках дороги воспользовались возможностью пройти полный курс вакцинации", - сообщил губернатор.Он также прокомментировал сообщения в интернете о резком росте цен на продукты, которые могут купить мигранты, и о раздаче им в качестве помощи продуктов с истекшим сроком годности."Когда начинаем разбираться с ценами на шаурму, выясняется, что это была внешняя провокация. Пока сотрудник фудтрака обслуживал клиента, кто-то поменял ценники, снял, вернул все как было, отошел в сторону, но выложил этот ролик в сеть", - заявил Караник."Когда разбираемся с ситуацией с тушенкой, выясняется, что она произведена 21 марта – это не срок годности, это срок производства. Там явно признаки хранения с нарушением требований. То есть банка была чуть-чуть приоткрыта, в том месте, где был доступ воздуха – образовалась плесень", - объяснил он.Караник заявил, что мигранты часто берут у волонтеров больше продуктов, чем нужно."На условия хранения тоже сейчас обращаем внимание. Вроде бы молоко выдаем только женщинам с детьми и только по одному пакетику в день, а находим у мужчины и по четыре-пять пакетов… В первые дни, когда люди пришли голодные, замерзшие..., каждый пытался набрать (продуктов) впрок, вот тогда был ажиотажный спрос… Сейчас этот ажиотаж ушел. Мы запишем на нескольких языках информацию о том, что если остались какие-то продукты, которые просрочены, то лучше не рисковать здоровьем и выкинуть их. Потому что проблем с едой точно не будет", - подчеркнул он.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
https://ria.ru/20211128/belorussiya-1761136115.html
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, европа, белоруссия, польша, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир караник, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
23:52 28.11.2021
 
Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом

Два беженца из лагеря около границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Два случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы среди беженцев в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе в Гродненской области Белоруссии, сообщил губернатор этого белорусского региона Владимир Караник.
"У нас был выявлен один клинически значимый случай у беженца, который сейчас проходит стационарное лечение. Мы очень рады, что наблюдается положительная динамика. Один случай бессимптомного течения заболевания. Какой-то вспышки или распространения заболевания мы не видим", - заявил Караник в интервью телеканалу ОНТ.
Женщина выходит из продовольственной палатки в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 14:40
В Белоруссии сообщили, что в больницах находятся десять беженцев
Он рассказал, что в транспортно-логистическом центре открыт стационарный пункт вакцинации. "Однако он оказался практически не востребован, поскольку многие из них (ближневосточных мигрантов) прошли полный курс вакцинации еще перед началом пути, зная, что в Европе действуют довольно жесткие ковидные ограничения и может потребоваться сертификат вакцинации. Многие из них на предварительных участках дороги воспользовались возможностью пройти полный курс вакцинации", - сообщил губернатор.
Он также прокомментировал сообщения в интернете о резком росте цен на продукты, которые могут купить мигранты, и о раздаче им в качестве помощи продуктов с истекшим сроком годности.
"Когда начинаем разбираться с ценами на шаурму, выясняется, что это была внешняя провокация. Пока сотрудник фудтрака обслуживал клиента, кто-то поменял ценники, снял, вернул все как было, отошел в сторону, но выложил этот ролик в сеть", - заявил Караник.
"Когда разбираемся с ситуацией с тушенкой, выясняется, что она произведена 21 марта – это не срок годности, это срок производства. Там явно признаки хранения с нарушением требований. То есть банка была чуть-чуть приоткрыта, в том месте, где был доступ воздуха – образовалась плесень", - объяснил он.
Караник заявил, что мигранты часто берут у волонтеров больше продуктов, чем нужно.
"На условия хранения тоже сейчас обращаем внимание. Вроде бы молоко выдаем только женщинам с детьми и только по одному пакетику в день, а находим у мужчины и по четыре-пять пакетов… В первые дни, когда люди пришли голодные, замерзшие..., каждый пытался набрать (продуктов) впрок, вот тогда был ажиотажный спрос… Сейчас этот ажиотаж ушел. Мы запишем на нескольких языках информацию о том, что если остались какие-то продукты, которые просрочены, то лучше не рисковать здоровьем и выкинуть их. Потому что проблем с едой точно не будет", - подчеркнул он.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
 
Распространение коронавирусаВ миреЕвропаБелоруссияПольшаЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир КараникСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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