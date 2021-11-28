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Врач объяснила, почему мы все "глубже погружаемся в COVID"
Врач объяснила, почему мы все "глубже погружаемся в COVID" - РИА Новости, 28.11.2021
Врач объяснила, почему мы все "глубже погружаемся в COVID"
Пренебрежение к решению вопроса вакцинации ещё глубже погружает в COVID, заявила главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T22:02
2021-11-28T22:02
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пренебрежение к решению вопроса вакцинации ещё глубже погружает в COVID, заявила главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Такое пренебрежение к решению этого вопроса, оно нас все глубже и глубже погружает в COVID, и перспектив выйти из него на сегодняшний день нет. Когда слышишь, я не буду прививаться, потому что не хочу, у меня возникает мысль: почему вот этот конкретный человек должен диктовать мне правила игры?" - рассказала Лысенко в эфире "Россия 1".Известные российские врачи ранее написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирусы, андрей шкода, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко, марьяна лысенко
22:02 28.11.2021
 
Врач объяснила, почему мы все "глубже погружаемся в COVID"

Главврача Лысенко: пренебрежение к вакцинации еще глубже погружает нас в COVID

© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пренебрежение к решению вопроса вакцинации ещё глубже погружает в COVID, заявила главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
"Такое пренебрежение к решению этого вопроса, оно нас все глубже и глубже погружает в COVID, и перспектив выйти из него на сегодняшний день нет. Когда слышишь, я не буду прививаться, потому что не хочу, у меня возникает мысль: почему вот этот конкретный человек должен диктовать мне правила игры?" - рассказала Лысенко в эфире "Россия 1".
Известные российские врачи ранее написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.
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