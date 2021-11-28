https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761180411.html

Врач объяснила, почему мы все "глубже погружаемся в COVID"

Врач объяснила, почему мы все "глубже погружаемся в COVID" - РИА Новости, 28.11.2021

Врач объяснила, почему мы все "глубже погружаемся в COVID"

Пренебрежение к решению вопроса вакцинации ещё глубже погружает в COVID, заявила главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T22:02

2021-11-28T22:02

2021-11-28T22:02

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пренебрежение к решению вопроса вакцинации ещё глубже погружает в COVID, заявила главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко."Такое пренебрежение к решению этого вопроса, оно нас все глубже и глубже погружает в COVID, и перспектив выйти из него на сегодняшний день нет. Когда слышишь, я не буду прививаться, потому что не хочу, у меня возникает мысль: почему вот этот конкретный человек должен диктовать мне правила игры?" - рассказала Лысенко в эфире "Россия 1".Известные российские врачи ранее написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также заведующий отделением реанимации республиканской клинической больницы Коми Эдуард Скворцов и главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761118559.html

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