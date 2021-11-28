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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761161644.html
Главный инфекционист США предупредил об угрозе пятой волны коронавируса
Главный инфекционист США предупредил об угрозе пятой волны коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021
Главный инфекционист США предупредил об угрозе пятой волны коронавируса
Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предупредил, что США может грозить новая, уже пятая по счету волна COVID-19, и предположил, что человечеству... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T18:43
2021-11-28T18:43
распространение коронавируса
в мире
сша
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
энтони фаучи
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предупредил, что США может грозить новая, уже пятая по счету волна COVID-19, и предположил, что человечеству никогда не удастся полностью изжить эту болезнь.В многочисленных интервью, которые Фаучи дал в воскресенье, он назвал неизбежным проникновение в США нового "омикрон"-штамма, но призвал не поддаваться панике. По его мнению, не исключено, что действующие вакцины окажутся вполне эффективны в борьбе с новой разновидностью коронавируса, а вызываемая ею болезнь будет протекать в легкой форме.Несмотря на то, что названный штамм в США пока не выявлен, Фаучи обратил внимание на то, что заболеваемость растет с 70-75 тысяч случаев в сутки до 80 тысяч."Безусловно, есть вероятность выхода на пятую волну. А пятая волна... будет зависеть от того, что мы предпримем в диапазоне от ближайших нескольких недель до пары месяцев", - сказал Фаучи в интервью CBS.Он призвал вакцинировать миллионы американцев, которые еще не привились от коронавируса, и ревакцинировать тех, у кого со временем снизился иммунитет. Фаучи предупредил, что уничтожить коронавирус полностью - задача невыполнимая, и необходимо стремиться к контролю над его распространением. "Я не думаю, что мы его искореним. Нам удалось искоренить только одну человеческую инфекцию - оспу... Так что мы ориентируемся на контроль. Контроль - это довольно широкие рамки. Не хотелось бы контролировать на уровне 70-80 тысяч (заболеваний). Я эмпирически сказал, что хотел бы снижения до менее 10 тысяч", - сказал Фаучи.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html
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в мире, сша, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, энтони фаучи
18:43 28.11.2021
 
Главный инфекционист США предупредил об угрозе пятой волны коронавируса

Главный американский инфекционист Фаучи предупредил об угрозе пятой волны COVID-19 в США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предупредил, что США может грозить новая, уже пятая по счету волна COVID-19, и предположил, что человечеству никогда не удастся полностью изжить эту болезнь.
В многочисленных интервью, которые Фаучи дал в воскресенье, он назвал неизбежным проникновение в США нового "омикрон"-штамма, но призвал не поддаваться панике. По его мнению, не исключено, что действующие вакцины окажутся вполне эффективны в борьбе с новой разновидностью коронавируса, а вызываемая ею болезнь будет протекать в легкой форме.
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Несмотря на то, что названный штамм в США пока не выявлен, Фаучи обратил внимание на то, что заболеваемость растет с 70-75 тысяч случаев в сутки до 80 тысяч.
"Безусловно, есть вероятность выхода на пятую волну. А пятая волна... будет зависеть от того, что мы предпримем в диапазоне от ближайших нескольких недель до пары месяцев", - сказал Фаучи в интервью CBS.
Он призвал вакцинировать миллионы американцев, которые еще не привились от коронавируса, и ревакцинировать тех, у кого со временем снизился иммунитет. Фаучи предупредил, что уничтожить коронавирус полностью - задача невыполнимая, и необходимо стремиться к контролю над его распространением. "Я не думаю, что мы его искореним. Нам удалось искоренить только одну человеческую инфекцию - оспу... Так что мы ориентируемся на контроль. Контроль - это довольно широкие рамки. Не хотелось бы контролировать на уровне 70-80 тысяч (заболеваний). Я эмпирически сказал, что хотел бы снижения до менее 10 тысяч", - сказал Фаучи.
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