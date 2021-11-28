https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761119012.html
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 617 человек
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 617 человек - РИА Новости, 28.11.2021
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 617 человек
В столице на ИВЛ из-за коронавируса находятся 617 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:56
2021-11-28T11:56
2021-11-28T11:56
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В столице на ИВЛ из-за коронавируса находятся 617 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 3 086 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 807 человек. На ИВЛ находятся 617 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 4 138 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 764 835. В столице скончались 95 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 617 человек
В Москве на аппаратах ИВЛ лечатся 617 человек, еще 807 госпитализировали с COVID-19