https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761117983.html

В России за сутки выписали 30 646 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 30 646 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2021

В России за сутки выписали 30 646 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 30 646 человек после COVID-19, за все время - 8 268 111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T11:45

2021-11-28T11:45

2021-11-28T11:45

распространение коронавируса

общество

челябинская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 30 646 человек после COVID-19, за все время - 8 268 111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 646 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 268 111", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 4138 человек, Подмосковье - 1842, Челябинской области - 1480.

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761117546.html

челябинская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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