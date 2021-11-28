https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761117983.html
В России за сутки выписали 30 646 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 30 646 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.11.2021
В России за сутки выписали 30 646 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 30 646 человек после COVID-19, за все время - 8 268 111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:45
2021-11-28T11:45
2021-11-28T11:45
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 30 646 человек после COVID-19, за все время - 8 268 111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 646 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 268 111", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 4138 человек, Подмосковье - 1842, Челябинской области - 1480.
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общество, челябинская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 30 646 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 30 646 переболевших COVID-19, за все время — 8 268 111