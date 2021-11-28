https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761160992.html

После обработки 90% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий

После обработки 90% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий - РИА Новости, 28.11.2021

После обработки 90% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий

После обработки 90% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий, лидируют три провластных, свидетельствуют данные на сайте ЦИК республики. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T18:37

2021-11-28T18:37

2021-11-28T18:37

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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. После обработки 90% бюллетеней в парламент Киргизии проходят шесть партий, лидируют три провластных, свидетельствуют данные на сайте ЦИК республики.Согласно данным, на первом месте сейчас находится "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 16,85%, за ним "Ишеним" ("Вера") с 13,5%, потом "Ынтымак" ("Гармония") с 10,81%. Следом идут две оппозиционные партии: "Альянс", набравший 8,23% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,64%. Замыкает шестерку малоизвестная партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры").В воскресенье в Киргизии состоялись выборы в седьмой созыв парламента, они впервые прошли по смешанной системе. За 54 мандата боролись кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Это уже вторая попытка избрать седьмой созыв парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761158786.html

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в мире, киргизия, ата-журт