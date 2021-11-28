https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761158786.html
Президент Киргизии призвал все политические силы признать итоги выборов
Президент Киргизии призвал все политические силы признать итоги выборов - РИА Новости, 28.11.2021
Президент Киргизии призвал все политические силы признать итоги выборов
Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал все политические силы признать итоги выборов в парламент, соответствующее заявление киргизского лидера распространила... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T18:14
2021-11-28T18:14
2021-11-28T18:30
киргизия
в мире
садыр жапаров
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал все политические силы признать итоги выборов в парламент, соответствующее заявление киргизского лидера распространила его пресс-служба."Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем политическим силам, которые участвовали в выборах или по каким-то причинам не приняли участия в них. Признание результатов выборов и подчинение воле народа - требование закона и демократии. Кыргызстану, избравшему путь демократического развития, прежде всего нужны мир и стабильность", - говорится в заявлении президента.Также в своей речи глава государства выразил уверенность, что сможет "успешно работать с новоизбранными депутатами парламента и добиться больших успехов"."Теперь в ближайшие 5 лет в нашей стране не будет крупных политических мероприятий" - подчеркнул он.Жапаров также заявил, что выборы прошли на основе беспристрастности, честности и прозрачности."Стало большим достижением проведение данной политической кампании на основе беспристрастности, справедливости, прозрачности, честности и спокойствия", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.По его оценке, "все революции за 30-летнюю историю независимости страны, произошли из-за вмешательства властей в избирательный процесс и применения административного ресурса определенными партиями"."Мы извлекли уроки из прошлых негативных событий, которые произошли по причине того, что власть шла против воли народа, ценящего справедливость. Мы сделали своей главной задачей проведение справедливых и законных парламентских выборов. Я не ошибусь, если скажу, что мы выполнили эту задачу как демократическое государство", - считает Жапаров.Президент Киргизии пообещал принимать строгие меры против тех, кто без всяких на то оснований попытается нарушить мир и стабильность в стране, соответствующее заявление киргизского лидера распространила его пресс-служба."Власти никогда не дадут оснований тем, кто намеревается нарушить стабильность и мир. Могу заверить, что мы будем работать честно и справедливо. Против тех, кто без всяких на то оснований попытается нарушить мир и стабильность, будут приняты строгие меры", - говорится в заявлении.В воскресенье в Киргизии состоялись выборы в седьмой созыв парламента, они впервые прошли по смешанной системе. За 54 мандата боролись кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Это уже вторая попытка избрать седьмой созыв парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211128/vybory-1761155364.html
https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761128599.html
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киргизия, в мире, садыр жапаров
18:14 28.11.2021 (обновлено: 18:30 28.11.2021)
Президент Киргизии призвал все политические силы признать итоги выборов
Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал все политические силы признать итоги выборов
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости.
Президент Киргизии Садыр Жапаров
призвал все политические силы признать итоги выборов в парламент, соответствующее заявление киргизского лидера распространила его пресс-служба.
"Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем политическим силам, которые участвовали в выборах или по каким-то причинам не приняли участия в них. Признание результатов выборов и подчинение воле народа - требование закона и демократии. Кыргызстану, избравшему путь демократического развития, прежде всего нужны мир и стабильность", - говорится в заявлении президента.
Также в своей речи глава государства выразил уверенность, что сможет "успешно работать с новоизбранными депутатами парламента и добиться больших успехов".
"Теперь в ближайшие 5 лет в нашей стране не будет крупных политических мероприятий" - подчеркнул он.
Жапаров также заявил, что выборы прошли на основе беспристрастности, честности и прозрачности.
"Стало большим достижением проведение данной политической кампании на основе беспристрастности, справедливости, прозрачности, честности и спокойствия", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.
По его оценке, "все революции за 30-летнюю историю независимости страны, произошли из-за вмешательства властей в избирательный процесс и применения административного ресурса определенными партиями".
"Мы извлекли уроки из прошлых негативных событий, которые произошли по причине того, что власть шла против воли народа, ценящего справедливость. Мы сделали своей главной задачей проведение справедливых и законных парламентских выборов. Я не ошибусь, если скажу, что мы выполнили эту задачу как демократическое государство", - считает Жапаров.
Президент Киргизии
пообещал принимать строгие меры против тех, кто без всяких на то оснований попытается нарушить мир и стабильность в стране, соответствующее заявление киргизского лидера распространила его пресс-служба.
"Власти никогда не дадут оснований тем, кто намеревается нарушить стабильность и мир. Могу заверить, что мы будем работать честно и справедливо. Против тех, кто без всяких на то оснований попытается нарушить мир и стабильность, будут приняты строгие меры", - говорится в заявлении.
В воскресенье в Киргизии состоялись выборы в седьмой созыв парламента, они впервые прошли по смешанной системе. За 54 мандата боролись кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Это уже вторая попытка избрать седьмой созыв парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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