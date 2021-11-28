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В Киргизии завершились парламентские выборы
В Киргизии завершились парламентские выборы - РИА Новости, 28.11.2021
В Киргизии завершились парламентские выборы
Все 2435 избирательных участков на выборах в парламент Киргизии закрыли свои двери для голосующих, в этом году пришло в 1,5 раза меньше избирателей, чем в... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T17:06
2021-11-28T17:14
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Все 2435 избирательных участков на выборах в парламент Киргизии закрыли свои двери для голосующих, в этом году пришло в 1,5 раза меньше избирателей, чем в 2020-м, сообщили РИА Новости в ЦИК республики."Ровно в 20.00 (17.00 мск - ред.) двери всех избирательных участков были закрыты. Проголосовать после этого времени смогут только те, кто успел зайти на участок до закрытия дверей", - сказал представитель ЦИК.По данным на 18.00 (15.00 мск), за два часа до конца голосования на избирательные участки пришли менее 30% избирателей, что в полтора раза меньше, чем на прошлогодних выборах. По мнению зампредседателя ЦИК Тынчтыка Шайназарова, низкая явка связана с тем, что в этом году в республике не было подкупа голосов, массового подвоза людей и других нарушений, зафиксированных в прошлом октябре.Порога явки в республике по закону нет. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве граждан, пришедших на участки.Как ранее сообщили в ЦИК, в день голосования комиссия получила более 30 жалоб на различные нарушения в ходе дня выборов, аналогичное число заявлений поступило и в правоохранительные органы. В Центризбиркоме пообещали, что все факты, упомянутые в обращениях, будут "тщательно расследованы" и по ним будет дана, в случае необходимости, юридическая оценка.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые прошли по смешанной системе. За 54 мандата боролись кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Предварительные итоги выборов с автоматических считывающих урн станут известны уже в течение нескольких часов после окончания голосования. Но окончательные итоги ЦИК озвучит только после ручного подсчета голосов.Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761149796.html
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в мире, киргизия
17:06 28.11.2021 (обновлено: 17:14 28.11.2021)
 
В Киргизии завершились парламентские выборы

Голосование на выборах в парламент Киргизии закончилось, избирательные участки закрылись

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане
Мужчина голосует на избирательном участке №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Все 2435 избирательных участков на выборах в парламент Киргизии закрыли свои двери для голосующих, в этом году пришло в 1,5 раза меньше избирателей, чем в 2020-м, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.
"Ровно в 20.00 (17.00 мск - ред.) двери всех избирательных участков были закрыты. Проголосовать после этого времени смогут только те, кто успел зайти на участок до закрытия дверей", - сказал представитель ЦИК.
По данным на 18.00 (15.00 мск), за два часа до конца голосования на избирательные участки пришли менее 30% избирателей, что в полтора раза меньше, чем на прошлогодних выборах. По мнению зампредседателя ЦИК Тынчтыка Шайназарова, низкая явка связана с тем, что в этом году в республике не было подкупа голосов, массового подвоза людей и других нарушений, зафиксированных в прошлом октябре.
Порога явки в республике по закону нет. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве граждан, пришедших на участки.
Как ранее сообщили в ЦИК, в день голосования комиссия получила более 30 жалоб на различные нарушения в ходе дня выборов, аналогичное число заявлений поступило и в правоохранительные органы. В Центризбиркоме пообещали, что все факты, упомянутые в обращениях, будут "тщательно расследованы" и по ним будет дана, в случае необходимости, юридическая оценка.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые прошли по смешанной системе. За 54 мандата боролись кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Предварительные итоги выборов с автоматических считывающих урн станут известны уже в течение нескольких часов после окончания голосования. Но окончательные итоги ЦИК озвучит только после ручного подсчета голосов.
Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
Бишкек - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
16:53
Киргизского депутата заподозрили в подготовке переворота, заявил источник
 
В миреКиргизия
 
 
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