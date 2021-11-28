https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761140364.html
ЦИК Киргизии получил 29 сообщений о нарушениях в день голосования
ЦИК Киргизии получил 29 сообщений о нарушениях в день голосования - РИА Новости, 28.11.2021
ЦИК Киргизии получил 29 сообщений о нарушениях в день голосования
Число полученных ЦИК Киргизии заявлений о нарушениях в ходе дня голосования выросло до 29, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T15:18
2021-11-28T15:18
2021-11-28T15:18
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Число полученных ЦИК Киргизии заявлений о нарушениях в ходе дня голосования выросло до 29, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров."На 17.30 (14.30 мск - ред.) в ЦИК поступили 29 заявлений о нарушениях в ходе сегодняшнего дня", - сказал член ЦИК.По его словам, среди заявлений два - о попытке подкупа голосующих, семь - по нарушениям правил агитации, одно сообщение об использовании административного ресурса, шесть жалоб на действия работников избирательных комиссий, девять жалоб на работу автоматических считывающих урн и другого оборудования.Представитель МВД добавил, что правоохранительные органы также получили 32 заявления по аналогичным преступлениям.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761131136.html
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в мире, киргизия
ЦИК Киргизии получил 29 сообщений о нарушениях в день голосования
Число полученных ЦИК Киргизии заявлений о нарушениях в ходе дня голосования выросло до 29
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости.
Число полученных ЦИК Киргизии
заявлений о нарушениях в ходе дня голосования выросло до 29, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров.
"На 17.30 (14.30 мск - ред.) в ЦИК поступили 29 заявлений о нарушениях в ходе сегодняшнего дня", - сказал член ЦИК.
По его словам, среди заявлений два - о попытке подкупа голосующих, семь - по нарушениям правил агитации, одно сообщение об использовании административного ресурса, шесть жалоб на действия работников избирательных комиссий, девять жалоб на работу автоматических считывающих урн и другого оборудования.
Представитель МВД добавил, что правоохранительные органы также получили 32 заявления по аналогичным преступлениям.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.