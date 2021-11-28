https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761140364.html

ЦИК Киргизии получил 29 сообщений о нарушениях в день голосования

ЦИК Киргизии получил 29 сообщений о нарушениях в день голосования - РИА Новости, 28.11.2021

ЦИК Киргизии получил 29 сообщений о нарушениях в день голосования

Число полученных ЦИК Киргизии заявлений о нарушениях в ходе дня голосования выросло до 29, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T15:18

2021-11-28T15:18

2021-11-28T15:18

в мире

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761110998_0:145:2962:1811_1920x0_80_0_0_95b4279dd7b57aaf2d52d79483fc3ea0.jpg

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Число полученных ЦИК Киргизии заявлений о нарушениях в ходе дня голосования выросло до 29, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров."На 17.30 (14.30 мск - ред.) в ЦИК поступили 29 заявлений о нарушениях в ходе сегодняшнего дня", - сказал член ЦИК.По его словам, среди заявлений два - о попытке подкупа голосующих, семь - по нарушениям правил агитации, одно сообщение об использовании административного ресурса, шесть жалоб на действия работников избирательных комиссий, девять жалоб на работу автоматических считывающих урн и другого оборудования.Представитель МВД добавил, что правоохранительные органы также получили 32 заявления по аналогичным преступлениям.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761131136.html

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761132695.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киргизия