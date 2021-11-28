https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761131136.html

Наблюдатель сообщил об очередях на выборах в Киргизии

Наблюдатель сообщил об очередях на выборах в Киргизии - РИА Новости, 28.11.2021

Наблюдатель сообщил об очередях на выборах в Киргизии

На избирательных участках в Киргизии есть очереди, голосование проходит в соответствии с принятыми избирательными процедурами, сообщил член ЦИК России Александр РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:01

2021-11-28T14:01

2021-11-28T14:01

киргизия

бишкек

снг

цик рф

александр курдюмов

константин мазуревский

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На избирательных участках в Киргизии есть очереди, голосование проходит в соответствии с принятыми избирательными процедурами, сообщил член ЦИК России Александр Курдюмов."Мы посетили уже более десятка участков в Бишкеке и области. Люди активно голосуют, серьёзных нарушений не выявлено. Общаемся с наблюдателями, избирателями, членами комиссий. На участках много людей, стоят очереди. Пока процедура идет в соответствии с законом, в рамках принятых избирательных процедур", - цитирует Курдюмова Telegram-канал ЦИК.Члены ЦИК России Константин Мазуревский и Александр Курдюмов участвуют в наблюдении за подготовкой и проведением парламентских выборов в Киргизии. Мазуревский вошёл в состав миссии наблюдателей от СНГ. Член ЦИК Александр Курдюмов наблюдает за выборами в составе миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761125779.html

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761121340.html

киргизия

бишкек

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киргизия, бишкек, снг, цик рф, александр курдюмов, константин мазуревский