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В Киргизии избиратели столкнулись с небольшими трудностями
В Киргизии избиратели столкнулись с небольшими трудностями - РИА Новости, 28.11.2021
В Киргизии избиратели столкнулись с небольшими трудностями
Выборы в Киргизии проходят спокойно, наблюдатели не фиксируют нарушений, однако некоторые избиратели столкнулись с небольшими трудностями - бюллетени оказались... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T13:39
2021-11-28T13:39
в мире
киргизия
европа
снг
госдума рф
алексей чепа
обсе
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Выборы в Киргизии проходят спокойно, наблюдатели не фиксируют нарушений, однако некоторые избиратели столкнулись с небольшими трудностями - бюллетени оказались слишком большими, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, участвующий в наблюдении на выборах.Парламентарий отметил особенности проходящих в стране выборов, среди которых квота мандатов для женщин, а также учет национальных меньшинств."Впервые применяются новые условия, что обязательно не менее 30% должно быть женщин, остальные мужчины. Учитываются национальные меньшинства, люди с ограниченными возможностями. Все это вносит определённые коррективы в избирательную систему", - отметил Чепа."Несмотря на такие трудности - действительно большой бюллетень, наблюдаем, что некоторым избирателям трудно определиться именно с кандидатом, потому что большое количество информации, - все это оборудовано, есть информационные листы, книжки по всем кандидатам от каждой партии", - отметил наблюдатель.Трудности у избирателей возникают, поскольку в выборах принимает участие большое количество партий, не мало и кандидатов, которых выдвинули политические силы, добавил политик.Как подчеркнул депутат, международных наблюдателей на выборах действительно много - депутаты, сенаторы и представители ЦИК из России, наблюдатели из СНГ, "большое количество из ОБСЕ, Европы, американцы присутствуют". Наблюдатели общаются между собой, нарушения пока не фиксируются, добавил он.Ограничения, связанные с коронавирусом, уже не замечаются, к ним привыкли и относятся с пониманием, отмечает парламентарий. Эпидемиологическая безопасность на участках соблюдается, добавил он.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761125779.html
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в мире, киргизия, европа, снг, госдума рф, алексей чепа, обсе
13:39 28.11.2021
 
В Киргизии избиратели столкнулись с небольшими трудностями

Наблюдатели из России отметили трудности, с которыми столкнулись избиратели в Киргизии

© REUTERS / Vladimir PirogovГолосование на избирательном участке в Бишкеке во время парламентских выборов в Кыргызстане
Голосование на избирательном участке в Бишкеке во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / Vladimir Pirogov
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Выборы в Киргизии проходят спокойно, наблюдатели не фиксируют нарушений, однако некоторые избиратели столкнулись с небольшими трудностями - бюллетени оказались слишком большими, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, участвующий в наблюдении на выборах.
Парламентарий отметил особенности проходящих в стране выборов, среди которых квота мандатов для женщин, а также учет национальных меньшинств.
Мужчина голосует на избирательном участке №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
13:09
ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования
"Впервые применяются новые условия, что обязательно не менее 30% должно быть женщин, остальные мужчины. Учитываются национальные меньшинства, люди с ограниченными возможностями. Все это вносит определённые коррективы в избирательную систему", - отметил Чепа.
"Несмотря на такие трудности - действительно большой бюллетень, наблюдаем, что некоторым избирателям трудно определиться именно с кандидатом, потому что большое количество информации, - все это оборудовано, есть информационные листы, книжки по всем кандидатам от каждой партии", - отметил наблюдатель.
Трудности у избирателей возникают, поскольку в выборах принимает участие большое количество партий, не мало и кандидатов, которых выдвинули политические силы, добавил политик.
"21 партия принимает участие. Каждая партия могла выдвинуть до 54 своих кандидатов, поэтому бюллетени очень большие. Одновременно идёт и рейтинговое голосование депутатов партийных - избирают не только партию, но и каждого отдельного депутата от этой партии", - добавил он.
Как подчеркнул депутат, международных наблюдателей на выборах действительно много - депутаты, сенаторы и представители ЦИК из России, наблюдатели из СНГ, "большое количество из ОБСЕ, Европы, американцы присутствуют". Наблюдатели общаются между собой, нарушения пока не фиксируются, добавил он.
"Мы не зафиксировали на сегодняшний день, кроме таких естественных трудностей, ни мы не зафиксировали, ни от своих коллег я не слышал…, особых нарушений или каких-то волнений", - констатировал Чепа.
Ограничения, связанные с коронавирусом, уже не замечаются, к ним привыкли и относятся с пониманием, отмечает парламентарий. Эпидемиологическая безопасность на участках соблюдается, добавил он.
"На всех участках предусмотрены все санэпидемические требования: соблюдается дистанция, везде предлагаются маски, дезинфицирующие вещества, на всех участках проверяют температуру. Люди уже привыкли к пандемии и относятся с пониманием", - заключил политик.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
Подготовка участков к голосованию на парламентских выборах в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
12:02
Явка на парламентских выборах в Киргизии достигла 16,27 процента к 14:00
 
В миреКиргизияЕвропаСНГГосдума РФАлексей ЧепаОБСЕ
 
 
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