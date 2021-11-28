https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761128599.html
В Киргизии избиратели столкнулись с небольшими трудностями
В Киргизии избиратели столкнулись с небольшими трудностями - РИА Новости, 28.11.2021
В Киргизии избиратели столкнулись с небольшими трудностями
Выборы в Киргизии проходят спокойно, наблюдатели не фиксируют нарушений, однако некоторые избиратели столкнулись с небольшими трудностями - бюллетени оказались... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T13:39
2021-11-28T13:39
2021-11-28T13:39
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Выборы в Киргизии проходят спокойно, наблюдатели не фиксируют нарушений, однако некоторые избиратели столкнулись с небольшими трудностями - бюллетени оказались слишком большими, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, участвующий в наблюдении на выборах.Парламентарий отметил особенности проходящих в стране выборов, среди которых квота мандатов для женщин, а также учет национальных меньшинств."Впервые применяются новые условия, что обязательно не менее 30% должно быть женщин, остальные мужчины. Учитываются национальные меньшинства, люди с ограниченными возможностями. Все это вносит определённые коррективы в избирательную систему", - отметил Чепа."Несмотря на такие трудности - действительно большой бюллетень, наблюдаем, что некоторым избирателям трудно определиться именно с кандидатом, потому что большое количество информации, - все это оборудовано, есть информационные листы, книжки по всем кандидатам от каждой партии", - отметил наблюдатель.Трудности у избирателей возникают, поскольку в выборах принимает участие большое количество партий, не мало и кандидатов, которых выдвинули политические силы, добавил политик.Как подчеркнул депутат, международных наблюдателей на выборах действительно много - депутаты, сенаторы и представители ЦИК из России, наблюдатели из СНГ, "большое количество из ОБСЕ, Европы, американцы присутствуют". Наблюдатели общаются между собой, нарушения пока не фиксируются, добавил он.Ограничения, связанные с коронавирусом, уже не замечаются, к ним привыкли и относятся с пониманием, отмечает парламентарий. Эпидемиологическая безопасность на участках соблюдается, добавил он.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761125779.html
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в мире, киргизия, европа, снг, госдума рф, алексей чепа, обсе
В Киргизии избиратели столкнулись с небольшими трудностями
Наблюдатели из России отметили трудности, с которыми столкнулись избиратели в Киргизии
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Выборы в Киргизии
проходят спокойно, наблюдатели не фиксируют нарушений, однако некоторые избиратели столкнулись с небольшими трудностями - бюллетени оказались слишком большими, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы
по международным делам Алексей Чепа
, участвующий в наблюдении на выборах.
Парламентарий отметил особенности проходящих в стране выборов, среди которых квота мандатов для женщин, а также учет национальных меньшинств.
"Впервые применяются новые условия, что обязательно не менее 30% должно быть женщин, остальные мужчины. Учитываются национальные меньшинства, люди с ограниченными возможностями. Все это вносит определённые коррективы в избирательную систему", - отметил Чепа.
"Несмотря на такие трудности - действительно большой бюллетень, наблюдаем, что некоторым избирателям трудно определиться именно с кандидатом, потому что большое количество информации, - все это оборудовано, есть информационные листы, книжки по всем кандидатам от каждой партии", - отметил наблюдатель.
Трудности у избирателей возникают, поскольку в выборах принимает участие большое количество партий, не мало и кандидатов, которых выдвинули политические силы, добавил политик.
"21 партия принимает участие. Каждая партия могла выдвинуть до 54 своих кандидатов, поэтому бюллетени очень большие. Одновременно идёт и рейтинговое голосование депутатов партийных - избирают не только партию, но и каждого отдельного депутата от этой партии", - добавил он.
Как подчеркнул депутат, международных наблюдателей на выборах действительно много - депутаты, сенаторы и представители ЦИК из России, наблюдатели из СНГ
, "большое количество из ОБСЕ
, Европы
, американцы присутствуют". Наблюдатели общаются между собой, нарушения пока не фиксируются, добавил он.
"Мы не зафиксировали на сегодняшний день, кроме таких естественных трудностей, ни мы не зафиксировали, ни от своих коллег я не слышал…, особых нарушений или каких-то волнений", - констатировал Чепа.
Ограничения, связанные с коронавирусом, уже не замечаются, к ним привыкли и относятся с пониманием, отмечает парламентарий. Эпидемиологическая безопасность на участках соблюдается, добавил он.
"На всех участках предусмотрены все санэпидемические требования: соблюдается дистанция, везде предлагаются маски, дезинфицирующие вещества, на всех участках проверяют температуру. Люди уже привыкли к пандемии и относятся с пониманием", - заключил политик.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.