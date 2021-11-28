https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761128599.html

В Киргизии избиратели столкнулись с небольшими трудностями

В Киргизии избиратели столкнулись с небольшими трудностями - РИА Новости, 28.11.2021

В Киргизии избиратели столкнулись с небольшими трудностями

Выборы в Киргизии проходят спокойно, наблюдатели не фиксируют нарушений, однако некоторые избиратели столкнулись с небольшими трудностями - бюллетени оказались... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:39

2021-11-28T13:39

2021-11-28T13:39

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Выборы в Киргизии проходят спокойно, наблюдатели не фиксируют нарушений, однако некоторые избиратели столкнулись с небольшими трудностями - бюллетени оказались слишком большими, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, участвующий в наблюдении на выборах.Парламентарий отметил особенности проходящих в стране выборов, среди которых квота мандатов для женщин, а также учет национальных меньшинств."Впервые применяются новые условия, что обязательно не менее 30% должно быть женщин, остальные мужчины. Учитываются национальные меньшинства, люди с ограниченными возможностями. Все это вносит определённые коррективы в избирательную систему", - отметил Чепа."Несмотря на такие трудности - действительно большой бюллетень, наблюдаем, что некоторым избирателям трудно определиться именно с кандидатом, потому что большое количество информации, - все это оборудовано, есть информационные листы, книжки по всем кандидатам от каждой партии", - отметил наблюдатель.Трудности у избирателей возникают, поскольку в выборах принимает участие большое количество партий, не мало и кандидатов, которых выдвинули политические силы, добавил политик.Как подчеркнул депутат, международных наблюдателей на выборах действительно много - депутаты, сенаторы и представители ЦИК из России, наблюдатели из СНГ, "большое количество из ОБСЕ, Европы, американцы присутствуют". Наблюдатели общаются между собой, нарушения пока не фиксируются, добавил он.Ограничения, связанные с коронавирусом, уже не замечаются, к ним привыкли и относятся с пониманием, отмечает парламентарий. Эпидемиологическая безопасность на участках соблюдается, добавил он.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761125779.html

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761119901.html

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в мире, киргизия, европа, снг, госдума рф, алексей чепа, обсе