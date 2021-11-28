https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761125779.html

ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования

ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования - РИА Новости, 28.11.2021

ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования

ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования на выборах в парламент, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:09

2021-11-28T13:09

2021-11-28T13:09

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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования на выборах в парламент, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров."С начала дня голосования нам поступило 17 сообщений о нарушениях", - заявил член ЦИК.По словам Шайназарова, из них два - о возможном подкупе избирателей, пять - о нарушениях условий предвыборной агитации и пять жалоб на проблемы со считывающими урнами.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761121340.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211128/vybory-1761105608.html

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в мире, киргизия, цик киргизии