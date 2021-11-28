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ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования
ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования - РИА Новости, 28.11.2021
ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования
ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования на выборах в парламент, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T13:09
2021-11-28T13:09
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования на выборах в парламент, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров."С начала дня голосования нам поступило 17 сообщений о нарушениях", - заявил член ЦИК.По словам Шайназарова, из них два - о возможном подкупе избирателей, пять - о нарушениях условий предвыборной агитации и пять жалоб на проблемы со считывающими урнами.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761121340.html
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в мире, киргизия, цик киргизии
13:09 28.11.2021
 
ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования

Замглавы ЦИК Киргизии Шайназаров заявил о 17 сообщениях о нарушениях в день голосования

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане
Мужчина голосует на избирательном участке №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. ЦИК Киргизии получил 17 сообщений о нарушениях в день голосования на выборах в парламент, сообщил в воскресенье на брифинге зампредседателя ЦИК Тынчтык Шайназаров.
"С начала дня голосования нам поступило 17 сообщений о нарушениях", - заявил член ЦИК.
Мужчина голосует на избирательном участке №1213 во время парламентских выборов в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 12:25
Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Оше в Киргизии
По словам Шайназарова, из них два - о возможном подкупе избирателей, пять - о нарушениях условий предвыборной агитации и пять жалоб на проблемы со считывающими урнами.
"Все факты будут проверены. По подкупу координационная группа оперативного реагирования ЦИК направила эту информацию в МВД для дачи правовой оценки этим действиям", - подчеркнул он.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
Бишкек - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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