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В ЦИК Киргизии заявили о снижении числа нарушений на выборах

В ЦИК Киргизии заявили о снижении числа нарушений на выборах - РИА Новости, 28.11.2021

В ЦИК Киргизии заявили о снижении числа нарушений на выборах

Количество нарушений по сравнению с предыдущими выборами в Киргизии значительно снизилось, сообщил зампредседателя Центризбиркома республики Тынчтык Шайназаров. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T08:38

2021-11-28T08:38

2021-11-28T09:24

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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Количество нарушений по сравнению с предыдущими выборами в Киргизии значительно снизилось, сообщил зампредседателя Центризбиркома республики Тынчтык Шайназаров."Нарушений по сравнению с предыдущими выборами фиксируется меньше. Скажу к примеру по подкупу (избирателей - ред.): на прошлых выборах было 173 жалобы, сейчас 54", - заявил он.Ранее сообщалось, что всего ЦИК получил около 200 жалоб на различные нарушения.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761102178.html

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