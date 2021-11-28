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В ЦИК Киргизии заявили о снижении числа нарушений на выборах
В ЦИК Киргизии заявили о снижении числа нарушений на выборах - РИА Новости, 28.11.2021
В ЦИК Киргизии заявили о снижении числа нарушений на выборах
Количество нарушений по сравнению с предыдущими выборами в Киргизии значительно снизилось, сообщил зампредседателя Центризбиркома республики Тынчтык Шайназаров. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T08:38
2021-11-28T08:38
2021-11-28T09:24
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Количество нарушений по сравнению с предыдущими выборами в Киргизии значительно снизилось, сообщил зампредседателя Центризбиркома республики Тынчтык Шайназаров."Нарушений по сравнению с предыдущими выборами фиксируется меньше. Скажу к примеру по подкупу (избирателей - ред.): на прошлых выборах было 173 жалобы, сейчас 54", - заявил он.Ранее сообщалось, что всего ЦИК получил около 200 жалоб на различные нарушения.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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в мире, киргизия
08:38 28.11.2021 (обновлено: 09:24 28.11.2021)
В ЦИК Киргизии заявили о снижении числа нарушений на выборах
Глава ЦИК Киргизии Шайназаров заявили о снижении числа нарушений на выборах
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости.
Количество нарушений по сравнению с предыдущими выборами в Киргизии
значительно снизилось, сообщил зампредседателя Центризбиркома республики Тынчтык Шайназаров.
"Нарушений по сравнению с предыдущими выборами фиксируется меньше. Скажу к примеру по подкупу (избирателей - ред.): на прошлых выборах было 173 жалобы, сейчас 54", - заявил он.
Ранее сообщалось, что всего ЦИК получил около 200 жалоб на различные нарушения.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.