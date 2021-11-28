https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761102178.html

Явка на выборах в Киргизии за первые два часа голосования составила 2,91%

Явка на выборах в Киргизии за первые два часа голосования составила 2,91% - РИА Новости, 28.11.2021

Явка на выборах в Киргизии за первые два часа голосования составила 2,91%

Явка на парламентских выборах в Киргизии за первые 2 часа голосования составила 2,91%, сообщила на брифинге в воскресенье глава ЦИК республики Нуржан... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T07:53

2021-11-28T07:53

2021-11-28T08:08

в мире

киргизия

джалал-абадская область

нуржан шайлдабекова

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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Киргизии за первые 2 часа голосования составила 2,91%, сообщила на брифинге в воскресенье глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова."Явка на парламентских выборах в Киргизии по состоянию на 10.00 (7.00 мск) составила 2,91% или 107 852 человека", - заявила председатель.По ее данным, активнее всего голосуют в Ошской и Джалал-Абадской областях.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761097961.html

https://ria.ru/20211128/parlament-1761099871.html

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джалал-абадская область

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в мире, киргизия, джалал-абадская область, нуржан шайлдабекова