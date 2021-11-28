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https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761102178.html
Явка на выборах в Киргизии за первые два часа голосования составила 2,91%
Явка на выборах в Киргизии за первые два часа голосования составила 2,91% - РИА Новости, 28.11.2021
Явка на выборах в Киргизии за первые два часа голосования составила 2,91%
Явка на парламентских выборах в Киргизии за первые 2 часа голосования составила 2,91%, сообщила на брифинге в воскресенье глава ЦИК республики Нуржан... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T07:53
2021-11-28T08:08
в мире
киргизия
джалал-абадская область
нуржан шайлдабекова
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Киргизии за первые 2 часа голосования составила 2,91%, сообщила на брифинге в воскресенье глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова."Явка на парламентских выборах в Киргизии по состоянию на 10.00 (7.00 мск) составила 2,91% или 107 852 человека", - заявила председатель.По ее данным, активнее всего голосуют в Ошской и Джалал-Абадской областях.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761097961.html
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в мире, киргизия, джалал-абадская область, нуржан шайлдабекова
07:53 28.11.2021 (обновлено: 08:08 28.11.2021)
 
Явка на выборах в Киргизии за первые два часа голосования составила 2,91%

Явка на парламентских выборах в Киргизии за первые два часа голосования составила 2,91%

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкПодготовка участков к голосованию на парламентских выборах в Кыргызстане
Подготовка участков к голосованию на парламентских выборах в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Киргизии за первые 2 часа голосования составила 2,91%, сообщила на брифинге в воскресенье глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.
"Явка на парламентских выборах в Киргизии по состоянию на 10.00 (7.00 мск) составила 2,91% или 107 852 человека", - заявила председатель.
Подготовка участков к голосованию на парламентских выборах в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
05:22
В Киргизии начались парламентские выборы
По ее данным, активнее всего голосуют в Ошской и Джалал-Абадской областях.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
Подготовка участков к голосованию на парламентских выборах в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
06:55
Генсек МПА СНГ оценил парламентские выборы в Киргизии
 
В миреКиргизияДжалал-Абадская областьНуржан Шайлдабекова
 
 
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