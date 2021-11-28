https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761097961.html
В Киргизии начались парламентские выборы
В Киргизии начались парламентские выборы - РИА Новости, 28.11.2021
В Киргизии начались парламентские выборы
В Киргизии стартовали парламентские выборы, открылись около 2,5 тысячи избирательных участков, сообщили РИА Новости в республиканском центризбиркоме. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T05:22
2021-11-28T05:22
2021-11-28T06:23
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. В Киргизии стартовали парламентские выборы, открылись около 2,5 тысячи избирательных участков, сообщили РИА Новости в республиканском центризбиркоме.Открылись или вскоре откроются в зависимости от часового пояса 59 участков за рубежом. Из них 21 находится в России и по 3 участка в Германии, Турции и США.В голосовании уже принял участие президент Киргизии Садыр Жапаров. Как отметил координатор группы наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ, член сената Олий Мажлиса Узбекистана Кутбидин Бурханов, выборы проходят спокойно, до дня голосования серьезных жалоб наблюдателям не поступало.Ранее в ЦИК сообщали, что в день голосования на участках будет соблюдаться строгий алгоритм для обеспечения эпидемиологической безопасности. Всем голосующим необходимо будет надеть медицинскую маску, обработать руки санитайзером и соблюдать социальную дистанцию внутри помещения.Избирательные участки будут открыты 12 часов и закроют двери ровно в 20.00 (17.00 мск). При этом те, кто успеют зайти на участок до его закрытия, смогут проголосовать вне зависимости от времени.Первые предварительные результаты выборов примерно с 95% участков благодаря автоматическим считывающим урнам станут известны в ближайшие часы после завершения голосования, однако окончательные итоги ЦИК объявит только после ручного подсчета голосов.Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих выборов, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211128/golosovanie-1761098344.html
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РИА Новости
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в мире, киргизия
05:22 28.11.2021 (обновлено: 06:23 28.11.2021)
В Киргизии начались парламентские выборы
В Киргизии начались выборы в парламент
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. В Киргизии стартовали парламентские выборы, открылись около 2,5 тысячи избирательных участков, сообщили РИА Новости в республиканском центризбиркоме.
"Ровно в 8.00 (5.00 мск - ред.) все участки были открыты", - заявил представитель ЦИК.
Открылись или вскоре откроются в зависимости от часового пояса 59 участков за рубежом. Из них 21 находится в России
и по 3 участка в Германии
, Турции
и США
.
В голосовании уже принял участие президент Киргизии Садыр Жапаров. Как отметил координатор группы наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ, член сената Олий Мажлиса Узбекистана Кутбидин Бурханов, выборы проходят спокойно, до дня голосования серьезных жалоб наблюдателям не поступало.
Ранее в ЦИК сообщали, что в день голосования на участках будет соблюдаться строгий алгоритм для обеспечения эпидемиологической безопасности. Всем голосующим необходимо будет надеть медицинскую маску, обработать руки санитайзером и соблюдать социальную дистанцию внутри помещения.
Избирательные участки будут открыты 12 часов и закроют двери ровно в 20.00 (17.00 мск). При этом те, кто успеют зайти на участок до его закрытия, смогут проголосовать вне зависимости от времени.
Первые предварительные результаты выборов примерно с 95% участков благодаря автоматическим считывающим урнам станут известны в ближайшие часы после завершения голосования, однако окончательные итоги ЦИК объявит только после ручного подсчета голосов.
Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии впервые проходят по смешанной системе. За 54 мандата борются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих выборов, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.