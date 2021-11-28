https://ria.ru/20211128/khristiane-1760961218.html

Почему христиане ссорятся из-за Рождественского поста

Почему христиане ссорятся из-за Рождественского поста - РИА Новости, 28.11.2021

Почему христиане ссорятся из-за Рождественского поста

У православных начинается сорокадневный Рождественский пост. Богословы и верующие спорят о строгости и продолжительности говения: некоторые предлагают сократить РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T08:00

2021-11-28T08:00

2021-11-28T08:10

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. У православных начинается сорокадневный Рождественский пост. Богословы и верующие спорят о строгости и продолжительности говения: некоторые предлагают сократить его или даже отменить. Возможна ли реформа, разбиралось РИА Новости."Древний обычай"Рождественский пост соблюдали еще в эпоху раннего христианства — первые упоминания встречаются в трудах святителей Амвросия Медиоланского и блаженного Августина. А в V столетии папа римский Лев I говорил о говении как "установленном с древности обычае".Вот только длился пост не сорок дней, а семь. Сейчас говеют неделю только верующие Армянской церкви."Сорокадневный срок установили на соборе 1166 года, который провели константинопольский патриарх Лука Хризоверг и византийский император Мануил I Комнин", — рассказывает известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Новое предписание достигло Руси не сразу, лишь к концу XII века стали говеть несколько недель. Традиция пошла от князя Андрея Боголюбского — ярого сторонника "всего греческого".Русские назвали пост по-своему — Филипповым. Заговенье (последний день перед началом) выпадает на 27 ноября, когда вспоминают апостола Филиппа.Строгая неделяВоздержание перед Рождеством хоть и долгое, но довольно простое. Послаблений куда больше, чем во время Великого поста."По строгости рождественское говение, скорее, ближе к Петровскому посту, — объясняет протоиерей Максим. — Устав у них практически один и тот же. Например, можно вкушать рыбу".Более жесткие гастрономические ограничения — ближе к Рождеству. За неделю до праздника все же нужно отказаться от рыбы. А в сочельник (6 января) вообще ничего нельзя до наступления сумерек. Пока на небе не появится первая звезда — символ Вифлеемской, возвестившей миру о рождении Спасителя.Священники отмечают: на исповеди прихожане часто каются, что нарушили воздержание именно под конец поста. Что неудивительно, ведь строгая седмица совпадает с самым популярным в России праздником — Новым годом.Отсюда и многолетний спор. Традиционалисты предлагают оставить все как есть, подчеркивая, что "мирское не влияет на духовное". Модернисты призывают к компромиссу — сократить пост. Это, по их мнению, поможет воцерковиться многим людям."Только один пост"Основа Рождественского поста — уставы монастырей. Прежде всего палестинских, где воздержание было особо строгим: иноки целыми сутками могли не есть и не пить. В обителях разработали своды правил — типиконы — с подробным расписанием, когда и что можно вкушать.В VIII-X веках сугубо монашеские предписания то и дело просачивались в общины мирян. И особо ревностные жестко ограничивали себя сами, правила для них не было."В строгом смысле слова существует [только] один сорокадневный пост, относящийся к Пасхе, — ведь если бы были и другие, правило (апостольское. — Прим. ред.) упомянуло бы их тоже. Однако хоть мы и постимся [также] в другие посты, относящиеся к [праздникам]: святых апостолов, Успения [Пре]святой Богородицы и Рождества Христова, мы не подвергнемся за это стыду", — писал в XI столетии патриарх Феодор Вальсамон, известный толкователь канонов.К этим строкам обратились спустя девять веков. В начале 2000-х поместные церкви вовсю готовились к первому за 1200 лет всеправославному собору, выбирая темы для обсуждения. Одна касалась постов, прежде всего Рождественского. Известные богословы предлагали сократить его до двух недель. Аргумент: устав писали для монахов, не для мирян.Историческую встречу наметили на 2016-й. Собор так и не состоялся, но споры не утихли.Все по-старомуПока перед Рождеством постятся сорок дней, как раньше."Но в общецерковной практике все понимают: есть правила, а есть отступления. И духовенство прекрасно осознает, что соблюсти предписания во всей полноте очень сложно", — говорит отец Максим Первозванский.Он напоминает, что нарушение поста — не тяжкий грех. Особенно если человек действительно не может осилить воздержание."У поста нет цели просто ограничить в еде, — поясняет протоиерей. — Говение готовит нас к празднику. По большому счету, смысл в том, чтобы христиане обратили внимание на духовную жизнь".Расставить приоритетыВерующие все равно спрашивают: если через два месяца начнется Великий пост, зачем соблюдать Рождественский. "Его отмену всерьез не обсуждали, — подчеркивает отец Максим. — Есть мнение, что он вообще не нужен, но такая точка зрения не свойственна православию".Однако, отмечает он, это не значит, что Церковь не может пересмотреть многовековые устои. Такое, хоть и редко, но происходит.Священник убежден: главное — приоритеты, расставленные самими верующими. Важно четко понять, для чего говеть сорок дней. От ответа зависит, чем станет пост — средством духовного роста или очередной диетой.

https://ria.ru/20211014/pokrov-1754442361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитика - религия и мировоззрение, россия