https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761121729.html
Пелагея выразила соболезнования из-за смерти Градского
Пелагея выразила соболезнования из-за смерти Градского - РИА Новости, 28.11.2021
Пелагея выразила соболезнования из-за смерти Градского
Певица Пелагея выложила в своём Instagram-профиле трогательное видео с Александром Градским, скончавшимся на 73-ем году жизни; в подписи к видео певица указала, РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T12:29
2021-11-28T12:29
2021-11-28T13:08
культура
общество
пелагея
александр градский
новости культуры
россия
шоу "голос"
умер александр градский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761098563_0:0:2576:1450_1920x0_80_0_0_44eff8655617a5b84c6c434945bb81ad.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Певица Пелагея выложила в своём Instagram-профиле трогательное видео с Александром Градским, скончавшимся на 73-ем году жизни; в подписи к видео певица указала, что Градский - наставник в жизни, а не только в проекте "Голос"."Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник… Не в проекте - в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра", - говорится в комментарии.Пелагея отметила, что, несмотря на то, что "Мастер закончил свой путь на Земле", он продолжит жить в сердцах множества людей."Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником и работать с ним", - написала певица.Александр Градский скончался на 73-ем году жизни. Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации Градского в клинику в Москве.Александр Градский – народный артист России (1999), лауреат Государственной премии РФ (1998). Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.
https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761102992.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761098563_0:0:2552:1913_1920x0_80_0_0_ae21768c9054ca1be1b6df5baaf0e2eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пелагея, александр градский, новости культуры, россия, шоу "голос", умер александр градский
12:29 28.11.2021 (обновлено: 13:08 28.11.2021)
Пелагея выразила соболезнования из-за смерти Градского
Пелагея назвала Градского наставником не в "Голосе", а в жизни
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Певица Пелагея
выложила в своём Instagram-профиле трогательное видео с Александром Градским
, скончавшимся на 73-ем году жизни; в подписи к видео певица указала, что Градский - наставник в жизни, а не только в проекте "Голос
".
"Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник… Не в проекте - в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра", - говорится в комментарии.
Пелагея отметила, что, несмотря на то, что "Мастер закончил свой путь на Земле", он продолжит жить в сердцах множества людей.
"Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником и работать с ним", - написала певица.
Александр Градский скончался на 73-ем году жизни. Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации Градского в клинику в Москве
.
Александр Градский – народный артист России (1999), лауреат Государственной премии РФ (1998). Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.