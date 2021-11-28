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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761121729.html
Пелагея выразила соболезнования из-за смерти Градского
Пелагея выразила соболезнования из-за смерти Градского - РИА Новости, 28.11.2021
Пелагея выразила соболезнования из-за смерти Градского
Певица Пелагея выложила в своём Instagram-профиле трогательное видео с Александром Градским, скончавшимся на 73-ем году жизни; в подписи к видео певица указала, РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T12:29
2021-11-28T13:08
культура
общество
пелагея
александр градский
новости культуры
россия
шоу "голос"
умер александр градский
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Певица Пелагея выложила в своём Instagram-профиле трогательное видео с Александром Градским, скончавшимся на 73-ем году жизни; в подписи к видео певица указала, что Градский - наставник в жизни, а не только в проекте "Голос"."Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник… Не в проекте - в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра", - говорится в комментарии.Пелагея отметила, что, несмотря на то, что "Мастер закончил свой путь на Земле", он продолжит жить в сердцах множества людей."Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником и работать с ним", - написала певица.Александр Градский скончался на 73-ем году жизни. Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации Градского в клинику в Москве.Александр Градский – народный артист России (1999), лауреат Государственной премии РФ (1998). Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.
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общество, пелагея, александр градский, новости культуры, россия, шоу "голос", умер александр градский
12:29 28.11.2021 (обновлено: 13:08 28.11.2021)
 
Пелагея выразила соболезнования из-за смерти Градского

Пелагея назвала Градского наставником не в "Голосе", а в жизни

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец и композитор Александр Градский
Певец и композитор Александр Градский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Певица Пелагея выложила в своём Instagram-профиле трогательное видео с Александром Градским, скончавшимся на 73-ем году жизни; в подписи к видео певица указала, что Градский - наставник в жизни, а не только в проекте "Голос".
"Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник… Не в проекте - в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену. Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра", - говорится в комментарии.
Пелагея отметила, что, несмотря на то, что "Мастер закончил свой путь на Земле", он продолжит жить в сердцах множества людей.
"Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником и работать с ним", - написала певица.
Александр Градский скончался на 73-ем году жизни. Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации Градского в клинику в Москве.
Александр Градский – народный артист России (1999), лауреат Государственной премии РФ (1998). Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.
Концерт Александра Градского в Томске - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 08:04
Биография Александра Градского
 
КультураОбществоПелагеяАлександр ГрадскийНовости культурыРоссияШоу "Голос"Умер Александр Градский
 
 
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