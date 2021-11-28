https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761121630.html

Мишустин назвал смерть Градского невосполнимой потерей для культуры

Мишустин назвал смерть Градского невосполнимой потерей для культуры - РИА Новости, 28.11.2021

Мишустин назвал смерть Градского невосполнимой потерей для культуры

Председатель российского правительства Михаил Мишустин выразил соболезнование коллегам, родным и близким Александра Градского, отметив, что его смерть -... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T12:27

2021-11-28T12:27

2021-11-28T12:40

культура

михаил мишустин

александр градский

россия

умер александр градский

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин выразил соболезнование коллегам, родным и близким Александра Градского, отметив, что его смерть - невосполнимая потеря для отечественной культуры, сообщает пресс-служба кабмина."Сегодня не стало Александра Градского – яркого, по-настоящему уникального композитора и певца, легенды русского рока. Это невосполнимая потеря для отечественной культуры, для родных и близких. Для всех нас", - сказал Мишустин.Он также отметил, что музыка была жизнью и любимым делом Александра Градского. Музыкант подарил миллионам слушателей прекрасные мелодии, лирические песни, вокальные сюиты, будучи талантливым в самых разных жанрах - опере, балете и мюзикле, рок-н-ролле и романсе. По словам главы кабмина, искренние и глубокие произведения Градского рассказывали о дружбе, любви, преданности, затрагивали самые тонкие струны души, а редкое вокальное дарование и артистическое обаяние покоряло сердца слушателей."Человек многогранный и душевно щедрый, он всегда без остатка отдавал себя зрителям, коллегам, ученикам. Александра Борисовича Градского больше нет с нами, но осталось его богатое творческое наследие, добрая память о нем. Уникальный Голос Александра Градского всегда будет жить в наших сердцах", - заключил Мишустин.Александр Градский скончался на 73-ем году жизни. Ранее СМИ сообщали об экстренной госпитализации Градского в клинику в Москве.

https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761122407.html

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михаил мишустин, александр градский, россия, умер александр градский