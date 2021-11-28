Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761120658.html
Бессмертный голос. Ушел Александр Градский
Бессмертный голос. Ушел Александр Градский - РИА Новости, 28.11.2021
Бессмертный голос. Ушел Александр Градский
Про Александра Градского можно с уверенностью сказать: "легенда" — однако даже это слово все равно недостаточно отражает, что именно он значил для нашей... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T13:10
2021-11-28T14:45
культура
дима билан (виктор белан)
тихон хренников
большой театр
александр градский
led zeppelin
андрей кончаловский
умер александр градский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761111876_0:113:2541:1542_1920x0_80_0_0_cc160d0e6f9d01b3cf47515bfde10c97.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Про Александра Градского можно с уверенностью сказать: "легенда" — однако даже это слово все равно недостаточно отражает, что именно он значил для нашей культуры. Казалось, ему все время было тесно в любом жанре, но при этом он с одинаковой легкостью мог творить, невзирая на стили и направления. Музыка была его стихией, он ею жил, он ею дышал, он без нее не мог.От природы наделенный фантастическими вокальными данными, он, конечно же, как и все молодые люди конца 60-х, увлекся рок-музыкой. И вскоре организовал одну из первых отечественных рок-групп — "Славяне".А уже через год, в 1966-м, появились легендарные "Скоморохи", о которых говорили с придыханием: "Там поет такой парень, он может спеть все — от Пресли до Led Zeppelin". Этим самым парнем был Градский, который не только пел и играл, но и сочинял музыку (даже написал рок-оперу "Муха-цокотуха" по мотивам сказки Чуковского).В историю вошел знаменитый концерт "Скоморохов", на который пришло столько зрителей, что ДК, где играла группа, не смог вместить всех. Движение на улице из-за собравшейся толпы было перекрыто, случился даже инцидент с милицией, который удалось замять.Но быть самодеятельным музыкантом Александр Градский не хотел: он поступил на вокальный факультет в знаменитую "Гнесинку" (а затем — и в консерваторию, где учился композиции у Тихона Хренникова). Рок-музыка в его сознании отлично уживалась и с классикой, и с разнообразными стилистическими экспериментами. Музыкальный кругозор и авторская виртуозность Градского позволили режиссеру Андрею Кончаловскому выбрать именно его композитором для "Романса о влюбленных".Александр Градский не только сочинил всю музыку к фильму, но и сам исполнил вокальные партии — а пластинка с песнями (слова "саундтрек" тогда отечественный зритель не знал) стала всенародным хитом. О Градском написал даже журнал Billboard, присвоивший ему звание "Звезды года" (этим фактом музыкант чрезвычайно гордился).Он первым из рокеров вышел на эстраду — песня Александры Пахмутовой "Как молоды мы были" надолго стала его "визитной карточкой", без нее не обходился практически ни один концерт.Злые языки обвиняли Александра Градского в конъюнктуре, но он к любой критике и слухам всегда относился с откровенным презрением, не обращая внимания на то, что о нем говорят. А если кто-то осмеливался отпустить в отношении него прямую колкость, то мог получить весьма желчный и саркастичный ответ.Он первым в стране начал работать в жанре большой рок-оперы. И сотрудничать с ним мечтали как товарищи по цеху, так и титулованные поп-музыканты — и даже драматические артисты. Когда смотришь на состав исполнителей "Стадиона" или "Мастера и Маргариты" (над которой Градский работал почти 30 лет), поражаешься: в студии с ним и Иосиф Кобзон, и Алла Пугачева, и Андрей Миронов, и Михаил Боярский, и Николай Фоменко. Сам Александр Борисович, конечно, главные партии отводил себе, а когда журналисты спрашивали почему, то без ложной скромности утверждал: "К сожалению, спеть это могу только я".Спеть он, казалось, мог все — вышел даже на сцену Большого театра в "Золотом петушке" Римского-Корсакова, исполнив в конце 80-х партию Звездочета, причем в традиционном рокерском образе — белой рубашке и джинсах. Эксперимент дирижера Светланова был весьма смелым, но, увы, кратковременным, Звездочета заменили после нескольких показов — партия и правительство были не готовы к таким экспериментам в классическом театре.Он работал по всему миру — записывался в США и Японии, сочинял музыкальные программы и даже балеты, продолжал сотрудничество с киношниками. Одним из ярких примеров стали песни к фильму "Узник замка Иф" — отечественной экранизации "Графа Монте-Кристо", где Градский продемонстрировал свое умение писать вещи с яркой остросоциальной направленностью.Чуть позднее он даже сделает альбом своих авторских, практически бардовских композиций под названием "Неформат" — ни одна из этих песен и сегодня не утратила своей актуальности.Для молодого поколения Александр Градский представляется грандом, мастером из "Голоса". Войдя в первый состав наставников телешоу, он стал одним из лиц проекта. Тщательно отбирал участников в свою команду, предъявлял к конкурсантам повышенные требования, настаивал на запредельном уровне сосредоточения и самоотдачи.Ну а "голоса", которые ему приглянулись, он с радостью продолжал опекать, предоставляя им площадку "Градский холл" для выступлений.О собственном театре он мечтал давно, и когда у него наконец-то появилось здание, был готов показать себя и с еще одной стороны — продюсерской. На новой концертной площадке выступали как прославленные звезды, так и молодые музыканты, собирались оригинальные программы. Градский создавал собственные певческие шоу и даже предоставлял подмостки для любительских коллективов, которые пробовали свои силы в жанре столь ценимых им рок-опер. Фактически он запускал в Москве собственную музыкальную лабораторию, свою давнюю мечту, надежду на поиск новых талантов — учеников, преемников.Его возвращение в юбилейный сезон "Голоса" было обставлено с настоящим триумфом. Легендарная четверка наставников — Александр Градский, Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан — снова заняла место в красных креслах. И опять началась борьба за попадание в команду Градского, где был гарантирован нескончаемый труд, но вместе с тем — и ошеломительный результат. Да и сам он продолжал работу буквально до последнего дня: репетиции, съемки, планы новых проектов…И сегодня, с его уходом, когда понимаешь, что незаменимые — есть, что такого голоса и таланта, увы, уже не будет, поневоле начинаешь переслушивать песни. И находишь в них практически прямое послание, фактически — предостережение и утешение:Не надо, наверно, отчаиваться, Не надо отчаиваться.И, огорчившись, печалиться,Что где-то и в чем-то проспал.А вдруг — потом что-то случается? И все продолжается? Куда-то туда продолжается? Тем будешь, кем прежде не стал...
https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761102992.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761111876_0:0:2541:1907_1920x0_80_0_0_5fcfa057600c746fb3aa68bd2976cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дима билан (виктор белан), тихон хренников, большой театр, александр градский, led zeppelin, андрей кончаловский, умер александр градский, шоу "голос", шоу-бизнес, музыка, культура
13:10 28.11.2021 (обновлено: 14:45 28.11.2021)
 

Бессмертный голос. Ушел Александр Градский

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМузыкант Александр Градский на мультимедийной пресс-конференции, посвященной презентации клипа российской участницы коннкурса "Евровидения" Дины Гариповой.
Музыкант Александр Градский на мультимедийной пресс-конференции, посвященной презентации клипа российской участницы коннкурса Евровидения Дины Гариповой. - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Про Александра Градского можно с уверенностью сказать: "легенда" — однако даже это слово все равно недостаточно отражает, что именно он значил для нашей культуры. Казалось, ему все время было тесно в любом жанре, но при этом он с одинаковой легкостью мог творить, невзирая на стили и направления. Музыка была его стихией, он ею жил, он ею дышал, он без нее не мог.
От природы наделенный фантастическими вокальными данными, он, конечно же, как и все молодые люди конца 60-х, увлекся рок-музыкой. И вскоре организовал одну из первых отечественных рок-групп — "Славяне".
© Фото : Из личного архива Александра Градского

Из личного архива Александра Градского

Из личного архива Александра Градского
1 из 4

Из личного архива Александра Градского

© Фото : Из личного архива Александра Градского
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Советский и российский певец, автор песен, композитор, народный артист России Александр Борисович Градский

Советский и российский певец, автор песен, композитор, Народный артист России Александр Борисович Градский.
2 из 4

Советский и российский певец, автор песен, композитор, народный артист России Александр Борисович Градский

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Певец и композитор, народный артист России Александр Борисович Градский

Певец и композитор, народный артист России Александр Борисович Градский
3 из 4

Певец и композитор, народный артист России Александр Борисович Градский

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Композитор и певец Александр Градский

Градский
4 из 4

Композитор и певец Александр Градский

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 4

Из личного архива Александра Градского

© Фото : Из личного архива Александра Градского
2 из 4

Советский и российский певец, автор песен, композитор, народный артист России Александр Борисович Градский

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
3 из 4

Певец и композитор, народный артист России Александр Борисович Градский

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
4 из 4

Композитор и певец Александр Градский

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
А уже через год, в 1966-м, появились легендарные "Скоморохи", о которых говорили с придыханием: "Там поет такой парень, он может спеть все — от Пресли до Led Zeppelin". Этим самым парнем был Градский, который не только пел и играл, но и сочинял музыку (даже написал рок-оперу "Муха-цокотуха" по мотивам сказки Чуковского).
В историю вошел знаменитый концерт "Скоморохов", на который пришло столько зрителей, что ДК, где играла группа, не смог вместить всех. Движение на улице из-за собравшейся толпы было перекрыто, случился даже инцидент с милицией, который удалось замять.
Но быть самодеятельным музыкантом Александр Градский не хотел: он поступил на вокальный факультет в знаменитую "Гнесинку" (а затем — и в консерваторию, где учился композиции у Тихона Хренникова). Рок-музыка в его сознании отлично уживалась и с классикой, и с разнообразными стилистическими экспериментами.
Музыкальный кругозор и авторская виртуозность Градского позволили режиссеру Андрею Кончаловскому выбрать именно его композитором для "Романса о влюбленных".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкСоветский и российский певец, автор песен, композитор, народный артист России Александр Борисович Градский
Советский и российский певец, автор песен, композитор, Народный артист России Александр Борисович Градский. - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Советский и российский певец, автор песен, композитор, народный артист России Александр Борисович Градский
Александр Градский не только сочинил всю музыку к фильму, но и сам исполнил вокальные партии — а пластинка с песнями (слова "саундтрек" тогда отечественный зритель не знал) стала всенародным хитом. О Градском написал даже журнал Billboard, присвоивший ему звание "Звезды года" (этим фактом музыкант чрезвычайно гордился).
© Фото : Из личного архива Александра ГрадскогоИз личного архива Александра Градского
Из личного архива Александра Градского - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© Фото : Из личного архива Александра Градского
Из личного архива Александра Градского
Он первым из рокеров вышел на эстраду — песня Александры Пахмутовой "Как молоды мы были" надолго стала его "визитной карточкой", без нее не обходился практически ни один концерт.
Злые языки обвиняли Александра Градского в конъюнктуре, но он к любой критике и слухам всегда относился с откровенным презрением, не обращая внимания на то, что о нем говорят. А если кто-то осмеливался отпустить в отношении него прямую колкость, то мог получить весьма желчный и саркастичный ответ.
Он первым в стране начал работать в жанре большой рок-оперы. И сотрудничать с ним мечтали как товарищи по цеху, так и титулованные поп-музыканты — и даже драматические артисты. Когда смотришь на состав исполнителей "Стадиона" или "Мастера и Маргариты" (над которой Градский работал почти 30 лет), поражаешься: в студии с ним и Иосиф Кобзон, и Алла Пугачева, и Андрей Миронов, и Михаил Боярский, и Николай Фоменко. Сам Александр Борисович, конечно, главные партии отводил себе, а когда журналисты спрашивали почему, то без ложной скромности утверждал: "К сожалению, спеть это могу только я".
Спеть он, казалось, мог все — вышел даже на сцену Большого театра в "Золотом петушке" Римского-Корсакова, исполнив в конце 80-х партию Звездочета, причем в традиционном рокерском образе — белой рубашке и джинсах. Эксперимент дирижера Светланова был весьма смелым, но, увы, кратковременным, Звездочета заменили после нескольких показов — партия и правительство были не готовы к таким экспериментам в классическом театре.
© РИА Новости / Борис Ельшин / Перейти в фотобанкПевец и композитор Александр Градский во время выступления. 1991 год
Певец и композитор Александр Градский во время выступления. 1991 год - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Борис Ельшин
Перейти в фотобанк
Певец и композитор Александр Градский во время выступления. 1991 год
Он работал по всему миру — записывался в США и Японии, сочинял музыкальные программы и даже балеты, продолжал сотрудничество с киношниками. Одним из ярких примеров стали песни к фильму "Узник замка Иф" — отечественной экранизации "Графа Монте-Кристо", где Градский продемонстрировал свое умение писать вещи с яркой остросоциальной направленностью.
Чуть позднее он даже сделает альбом своих авторских, практически бардовских композиций под названием "Неформат" — ни одна из этих песен и сегодня не утратила своей актуальности.
Для молодого поколения Александр Градский представляется грандом, мастером из "Голоса". Войдя в первый состав наставников телешоу, он стал одним из лиц проекта. Тщательно отбирал участников в свою команду, предъявлял к конкурсантам повышенные требования, настаивал на запредельном уровне сосредоточения и самоотдачи.
Ну а "голоса", которые ему приглянулись, он с радостью продолжал опекать, предоставляя им площадку "Градский холл" для выступлений.
О собственном театре он мечтал давно, и когда у него наконец-то появилось здание, был готов показать себя и с еще одной стороны — продюсерской. На новой концертной площадке выступали как прославленные звезды, так и молодые музыканты, собирались оригинальные программы. Градский создавал собственные певческие шоу и даже предоставлял подмостки для любительских коллективов, которые пробовали свои силы в жанре столь ценимых им рок-опер. Фактически он запускал в Москве собственную музыкальную лабораторию, свою давнюю мечту, надежду на поиск новых талантов — учеников, преемников.
© Фото : Пресс-служба "Первого канала"

Состав жюри шоу "Голос" на Первом канале

Состав жюри шоу Голос и в новом сезоне должен остаться прежним
1 из 6

Состав жюри шоу "Голос" на Первом канале

© Фото : Пресс-служба "Первого канала"
© Фото : Первый канал / Максим ЛиКадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале
2 из 6
Кадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
© Фото : Первый канал / Максим Ли
© Фото : Первый канал / Максим ЛиКадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале
3 из 6
Кадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
© Фото : Первый канал / Максим Ли
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Музыкант Александр Градский на репетиции финалистов проекта Первого канала "Голос"

Музыкант Александр Градский на репетиции финалистов проекта Первого канала Голос.
4 из 6

Музыкант Александр Градский на репетиции финалистов проекта Первого канала "Голос"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанк

Холл театра Александра Градского после окончания реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил театр А.Градского
5 из 6

Холл театра Александра Градского после окончания реконструкции

© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Руслан КривобокДина Гарипова и Александр Градский
Дина Гарипова и Александр Градский
6 из 6
Дина Гарипова и Александр Градский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
1 из 6

Состав жюри шоу "Голос" на Первом канале

© Фото : Пресс-служба "Первого канала"
2 из 6
Кадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
© Фото : Первый канал / Максим Ли
3 из 6
Кадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
© Фото : Первый канал / Максим Ли
4 из 6

Музыкант Александр Градский на репетиции финалистов проекта Первого канала "Голос"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 6

Холл театра Александра Градского после окончания реконструкции

© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
6 из 6
Дина Гарипова и Александр Градский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Его возвращение в юбилейный сезон "Голоса" было обставлено с настоящим триумфом. Легендарная четверка наставников — Александр Градский, Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан — снова заняла место в красных креслах. И опять началась борьба за попадание в команду Градского, где был гарантирован нескончаемый труд, но вместе с тем — и ошеломительный результат. Да и сам он продолжал работу буквально до последнего дня: репетиции, съемки, планы новых проектов…
И сегодня, с его уходом, когда понимаешь, что незаменимые — есть, что такого голоса и таланта, увы, уже не будет, поневоле начинаешь переслушивать песни. И находишь в них практически прямое послание, фактически — предостережение и утешение:
Не надо, наверно, отчаиваться,
Не надо отчаиваться.
И, огорчившись, печалиться,
Что где-то и в чем-то проспал.
А вдруг — потом что-то случается?
И все продолжается?
Куда-то туда продолжается?
Тем будешь, кем прежде не стал...
Концерт Александра Градского в Томске - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
08:04
Биография Александра Градского
 
КультураДима Билан (Виктор Белан)Тихон ХренниковБольшой театрАлександр ГрадскийLed ZeppelinАндрей КончаловскийУмер Александр ГрадскийШоу "Голос"Шоу-бизнесМузыкаКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
23:52Два беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусом
23:47В Калмыкии продлили режим COVID-ограничений
23:43В Швейцарии заявили о подозрении на случай заражения омикрон-штаммом
Лента новостейМолния
Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукциюДва беженца у границы Белоруссии с Польшей заразились коронавирусомВ Калмыкии продлили режим COVID-ограниченийВ Швейцарии заявили о подозрении на случай заражения омикрон-штаммом