https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761120658.html

Бессмертный голос. Ушел Александр Градский

Бессмертный голос. Ушел Александр Градский - РИА Новости, 28.11.2021

Бессмертный голос. Ушел Александр Градский

Про Александра Градского можно с уверенностью сказать: "легенда" — однако даже это слово все равно недостаточно отражает, что именно он значил для нашей... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:10

2021-11-28T13:10

2021-11-28T14:45

культура

дима билан (виктор белан)

тихон хренников

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led zeppelin

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Про Александра Градского можно с уверенностью сказать: "легенда" — однако даже это слово все равно недостаточно отражает, что именно он значил для нашей культуры. Казалось, ему все время было тесно в любом жанре, но при этом он с одинаковой легкостью мог творить, невзирая на стили и направления. Музыка была его стихией, он ею жил, он ею дышал, он без нее не мог.От природы наделенный фантастическими вокальными данными, он, конечно же, как и все молодые люди конца 60-х, увлекся рок-музыкой. И вскоре организовал одну из первых отечественных рок-групп — "Славяне".А уже через год, в 1966-м, появились легендарные "Скоморохи", о которых говорили с придыханием: "Там поет такой парень, он может спеть все — от Пресли до Led Zeppelin". Этим самым парнем был Градский, который не только пел и играл, но и сочинял музыку (даже написал рок-оперу "Муха-цокотуха" по мотивам сказки Чуковского).В историю вошел знаменитый концерт "Скоморохов", на который пришло столько зрителей, что ДК, где играла группа, не смог вместить всех. Движение на улице из-за собравшейся толпы было перекрыто, случился даже инцидент с милицией, который удалось замять.Но быть самодеятельным музыкантом Александр Градский не хотел: он поступил на вокальный факультет в знаменитую "Гнесинку" (а затем — и в консерваторию, где учился композиции у Тихона Хренникова). Рок-музыка в его сознании отлично уживалась и с классикой, и с разнообразными стилистическими экспериментами. Музыкальный кругозор и авторская виртуозность Градского позволили режиссеру Андрею Кончаловскому выбрать именно его композитором для "Романса о влюбленных".Александр Градский не только сочинил всю музыку к фильму, но и сам исполнил вокальные партии — а пластинка с песнями (слова "саундтрек" тогда отечественный зритель не знал) стала всенародным хитом. О Градском написал даже журнал Billboard, присвоивший ему звание "Звезды года" (этим фактом музыкант чрезвычайно гордился).Он первым из рокеров вышел на эстраду — песня Александры Пахмутовой "Как молоды мы были" надолго стала его "визитной карточкой", без нее не обходился практически ни один концерт.Злые языки обвиняли Александра Градского в конъюнктуре, но он к любой критике и слухам всегда относился с откровенным презрением, не обращая внимания на то, что о нем говорят. А если кто-то осмеливался отпустить в отношении него прямую колкость, то мог получить весьма желчный и саркастичный ответ.Он первым в стране начал работать в жанре большой рок-оперы. И сотрудничать с ним мечтали как товарищи по цеху, так и титулованные поп-музыканты — и даже драматические артисты. Когда смотришь на состав исполнителей "Стадиона" или "Мастера и Маргариты" (над которой Градский работал почти 30 лет), поражаешься: в студии с ним и Иосиф Кобзон, и Алла Пугачева, и Андрей Миронов, и Михаил Боярский, и Николай Фоменко. Сам Александр Борисович, конечно, главные партии отводил себе, а когда журналисты спрашивали почему, то без ложной скромности утверждал: "К сожалению, спеть это могу только я".Спеть он, казалось, мог все — вышел даже на сцену Большого театра в "Золотом петушке" Римского-Корсакова, исполнив в конце 80-х партию Звездочета, причем в традиционном рокерском образе — белой рубашке и джинсах. Эксперимент дирижера Светланова был весьма смелым, но, увы, кратковременным, Звездочета заменили после нескольких показов — партия и правительство были не готовы к таким экспериментам в классическом театре.Он работал по всему миру — записывался в США и Японии, сочинял музыкальные программы и даже балеты, продолжал сотрудничество с киношниками. Одним из ярких примеров стали песни к фильму "Узник замка Иф" — отечественной экранизации "Графа Монте-Кристо", где Градский продемонстрировал свое умение писать вещи с яркой остросоциальной направленностью.Чуть позднее он даже сделает альбом своих авторских, практически бардовских композиций под названием "Неформат" — ни одна из этих песен и сегодня не утратила своей актуальности.Для молодого поколения Александр Градский представляется грандом, мастером из "Голоса". Войдя в первый состав наставников телешоу, он стал одним из лиц проекта. Тщательно отбирал участников в свою команду, предъявлял к конкурсантам повышенные требования, настаивал на запредельном уровне сосредоточения и самоотдачи.Ну а "голоса", которые ему приглянулись, он с радостью продолжал опекать, предоставляя им площадку "Градский холл" для выступлений.О собственном театре он мечтал давно, и когда у него наконец-то появилось здание, был готов показать себя и с еще одной стороны — продюсерской. На новой концертной площадке выступали как прославленные звезды, так и молодые музыканты, собирались оригинальные программы. Градский создавал собственные певческие шоу и даже предоставлял подмостки для любительских коллективов, которые пробовали свои силы в жанре столь ценимых им рок-опер. Фактически он запускал в Москве собственную музыкальную лабораторию, свою давнюю мечту, надежду на поиск новых талантов — учеников, преемников.Его возвращение в юбилейный сезон "Голоса" было обставлено с настоящим триумфом. Легендарная четверка наставников — Александр Градский, Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан — снова заняла место в красных креслах. И опять началась борьба за попадание в команду Градского, где был гарантирован нескончаемый труд, но вместе с тем — и ошеломительный результат. Да и сам он продолжал работу буквально до последнего дня: репетиции, съемки, планы новых проектов…И сегодня, с его уходом, когда понимаешь, что незаменимые — есть, что такого голоса и таланта, увы, уже не будет, поневоле начинаешь переслушивать песни. И находишь в них практически прямое послание, фактически — предостережение и утешение:Не надо, наверно, отчаиваться, Не надо отчаиваться.И, огорчившись, печалиться,Что где-то и в чем-то проспал.А вдруг — потом что-то случается? И все продолжается? Куда-то туда продолжается? Тем будешь, кем прежде не стал...

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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