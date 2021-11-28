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Секретарь совбеза Киргизии прокомментировал попытку госпереворота
Секретарь совбеза Киргизии прокомментировал попытку госпереворота - РИА Новости, 28.11.2021
Секретарь совбеза Киргизии прокомментировал попытку госпереворота
За готовившими попытку переворота в Киргизии после выборов в парламент могут стоять серьезные организаторы, сообщил воскресенье секретарь совбеза Киргизии Марат РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T06:41
2021-11-28T06:41
2021-11-28T06:44
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БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. За готовившими попытку переворота в Киргизии после выборов в парламент могут стоять серьезные организаторы, сообщил воскресенье секретарь совбеза Киргизии Марат Иманкулов, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее в Госкомитете Нацбезопасности сообщили, что спецслужбы совместно с МВД Киргизии предотвратили попытку госпереворота после выборов в парламент. По версии чекистов, группа лиц, возглавляемая депутатами парламента и бывшими чиновниками, планировала организовать массовые акции протеста в Бишкеке после оглашения итогов выборов в парламент, их целью была провокация столкновений с силами правопорядка и последующий насильственный захват власти. Позже стало известно, что среди задержанных по этому делу - трое кандидатов от Партии зеленых Киргизии."Я знаю некоторых из этих задержанных. Я им давал советы не становиться орудием в чужих руках. Мне стало жалко, что они все таки стали... Наверное, за ними стоят серьезные организаторы", - заявил Иманкулов.По словам секретаря совбеза, с этими личностями, которые и ранее высказывали недовольство ситуацией в республике, велись переговоры."Им предлагали места. Говорили - приходите и работайте. Но они отказались", - подчеркнул он.
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РИА Новости
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в мире, киргизия, бишкек, мвд киргизии
06:41 28.11.2021 (обновлено: 06:44 28.11.2021)
Секретарь совбеза Киргизии прокомментировал попытку госпереворота
Секретарь совбеза Киргизии Иманкулов прокомментировал попытку госпереворота
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. За готовившими попытку переворота в Киргизии после выборов в парламент могут стоять серьезные организаторы, сообщил воскресенье секретарь совбеза Киргизии Марат Иманкулов, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее в Госкомитете Нацбезопасности сообщили, что спецслужбы совместно с МВД Киргизии
предотвратили попытку госпереворота после выборов в парламент. По версии чекистов, группа лиц, возглавляемая депутатами парламента и бывшими чиновниками, планировала организовать массовые акции протеста в Бишкеке
после оглашения итогов выборов в парламент, их целью была провокация столкновений с силами правопорядка и последующий насильственный захват власти. Позже стало известно, что среди задержанных по этому делу - трое кандидатов от Партии зеленых Киргизии
.
"Я знаю некоторых из этих задержанных. Я им давал советы не становиться орудием в чужих руках. Мне стало жалко, что они все таки стали... Наверное, за ними стоят серьезные организаторы", - заявил Иманкулов.
По словам секретаря совбеза, с этими личностями, которые и ранее высказывали недовольство ситуацией в республике, велись переговоры.
"Им предлагали места. Говорили - приходите и работайте. Но они отказались", - подчеркнул он.