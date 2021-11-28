https://ria.ru/20211128/gaz-1761113454.html

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двух

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двух - РИА Новости, 28.11.2021

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двух

Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Новой Одессе Николаевской области Украины возросло до двух, трое пострадали, под завалами может... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T10:46

2021-11-28T10:46

2021-11-28T10:46

в мире

украина

николаевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761032745_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d383a3e2be009ff3e665e5a31121f1f1.jpg

КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Новой Одессе Николаевской области Украины возросло до двух, трое пострадали, под завалами может находиться еще один человек, сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.Взрыв бытового газа в пятиэтажке произошел в субботу утром, были разрушены два этажа. Позже спасатели заявили, что погибла женщина, еще три человека пострадали. По факту взрыва полиция завела уголовное дело по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей"."Вследствие взрыва погибли 2 человека (в 16.46 и в 23.25 подразделениями Госслужбы по ЧС изъяты тела из-под завала), и пострадали 3 человека (в 10.07 подразделениями Госслужбы по ЧС высвобождены из-под завала, у одного перелом предплечья – госпитализирован в больницу, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались). Из дома проведена эвакуация 54 человек", - говорится в сообщении.В настоящее время продолжаются работы по демонтажу разрушенных конструкций с привлечением тяжелой инженерной техники и поиску еще одного человека, который может находиться под завалами.

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/armavir-1761035301.html

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, николаевская область