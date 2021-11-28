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Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двух
Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двух - РИА Новости, 28.11.2021
Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двух
Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Новой Одессе Николаевской области Украины возросло до двух, трое пострадали, под завалами может... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T10:46
2021-11-28T10:46
в мире
украина
николаевская область
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КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Новой Одессе Николаевской области Украины возросло до двух, трое пострадали, под завалами может находиться еще один человек, сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.Взрыв бытового газа в пятиэтажке произошел в субботу утром, были разрушены два этажа. Позже спасатели заявили, что погибла женщина, еще три человека пострадали. По факту взрыва полиция завела уголовное дело по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей"."Вследствие взрыва погибли 2 человека (в 16.46 и в 23.25 подразделениями Госслужбы по ЧС изъяты тела из-под завала), и пострадали 3 человека (в 10.07 подразделениями Госслужбы по ЧС высвобождены из-под завала, у одного перелом предплечья – госпитализирован в больницу, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались). Из дома проведена эвакуация 54 человек", - говорится в сообщении.В настоящее время продолжаются работы по демонтажу разрушенных конструкций с привлечением тяжелой инженерной техники и поиску еще одного человека, который может находиться под завалами.
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в мире, украина, николаевская область
10:46 28.11.2021
 
Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Украине выросло до двух

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Николаевской области выросло до двух

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямНа месте взрыва газа в жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области Украины
На месте взрыва газа в жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Новой Одессе Николаевской области Украины возросло до двух, трое пострадали, под завалами может находиться еще один человек, сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.
Взрыв бытового газа в пятиэтажке произошел в субботу утром, были разрушены два этажа. Позже спасатели заявили, что погибла женщина, еще три человека пострадали. По факту взрыва полиция завела уголовное дело по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".
"Вследствие взрыва погибли 2 человека (в 16.46 и в 23.25 подразделениями Госслужбы по ЧС изъяты тела из-под завала), и пострадали 3 человека (в 10.07 подразделениями Госслужбы по ЧС высвобождены из-под завала, у одного перелом предплечья – госпитализирован в больницу, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались). Из дома проведена эвакуация 54 человек", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются работы по демонтажу разрушенных конструкций с привлечением тяжелой инженерной техники и поиску еще одного человека, который может находиться под завалами.
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