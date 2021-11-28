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Религия
https://ria.ru/20211128/frantsisk-1761142671.html
Папа Франциск выразил озабоченность из-за ситуации с мигрантами
Папа Франциск выразил озабоченность из-за ситуации с мигрантами - РИА Новости, 28.11.2021
Папа Франциск выразил озабоченность из-за ситуации с мигрантами
Папа Римский Франциск вновь выразил глубокую озабоченность и боль в связи с нынешней ситуацией с мигрантами, которые пытаются приехать в Европу из стран Азии и... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T15:39
2021-11-28T15:39
религия
ватикан
европа
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
религия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАТИКАН, 28 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск вновь выразил глубокую озабоченность и боль в связи с нынешней ситуацией с мигрантами, которые пытаются приехать в Европу из стран Азии и Африки."Подумаем над этим: скольким мигрантам и в эти дни угрожает огромная опасность, сколько их погибает у наших границ. Чувствую боль в связи с ситуацией, в которой находятся многие из них. Те, что погибли в проливе Ла-Манш, те, что находятся на границе Белоруссии, многие из их дети. Те, что тонут в Средиземном море", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане."Большая боль, когда думаешь о них. О тех, кого репатриировали на север Африки, кого захватили торговцы. Их превращают в рабов, продают женщин, мучают мужчин. И тех, которые и на этой неделе пытались пересечь Средиземное море в поисках земли благополучия, но нашли могилу", - подчеркнул он.Папа Франциск заверил, что будет молиться за всех мигрантов, находящихся в кризисной ситуации, и поблагодарил благотворительные организации, в том числе действующие под эгидой Римско-католической церкви, за то, что они работают, чтобы облегчить страдания беженцев. Он также призвал всех, кто может содействовать разрешению острой миграционной проблемы, прежде всего, гражданские и военные власти, к пониманию и диалогу."Подумаем о мигрантах, об их страданиях и помолимся молча", - сказал в заключение папа Римский.Папа Франциск неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь мигрантам и беженцам. Ранее он назвал "позором" ситуацию, сложившуюся вокруг массовой миграции в Европу. В 2014 году во время визита в Европарламент понтифик заявил, что нельзя терпеть, что Средиземное море превращается в "большое кладбище".В субботу в видеообращении к народам Кипра и Греции, которые понтифик посетит на будущей неделе, он вновь напомнил, что Средиземное море превратилось в "большое кладбище" из-за многочисленных мигрантов, погибших при попытке добраться к берегам Европы. При этом те, кто спасаются бегством "от войны и нищеты", нередко сталкиваются не с гостеприимством, а с "враждебностью и даже эксплуатацией", указал понтифик.
https://ria.ru/20211128/migranty-1761094691.html
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ватикан, европа, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, религия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:39 28.11.2021
 
Папа Франциск выразил озабоченность из-за ситуации с мигрантами

Папа Франциск выразил боль из-за ситуации с мигрантами, в том числе на границе Белоруссии

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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ВАТИКАН, 28 ноя - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск вновь выразил глубокую озабоченность и боль в связи с нынешней ситуацией с мигрантами, которые пытаются приехать в Европу из стран Азии и Африки.
"Подумаем над этим: скольким мигрантам и в эти дни угрожает огромная опасность, сколько их погибает у наших границ. Чувствую боль в связи с ситуацией, в которой находятся многие из них. Те, что погибли в проливе Ла-Манш, те, что находятся на границе Белоруссии, многие из их дети. Те, что тонут в Средиземном море", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.
"Большая боль, когда думаешь о них. О тех, кого репатриировали на север Африки, кого захватили торговцы. Их превращают в рабов, продают женщин, мучают мужчин. И тех, которые и на этой неделе пытались пересечь Средиземное море в поисках земли благополучия, но нашли могилу", - подчеркнул он.
Папа Франциск заверил, что будет молиться за всех мигрантов, находящихся в кризисной ситуации, и поблагодарил благотворительные организации, в том числе действующие под эгидой Римско-католической церкви, за то, что они работают, чтобы облегчить страдания беженцев. Он также призвал всех, кто может содействовать разрешению острой миграционной проблемы, прежде всего, гражданские и военные власти, к пониманию и диалогу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 01:38
Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
"Подумаем о мигрантах, об их страданиях и помолимся молча", - сказал в заключение папа Римский.
Папа Франциск неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь мигрантам и беженцам. Ранее он назвал "позором" ситуацию, сложившуюся вокруг массовой миграции в Европу. В 2014 году во время визита в Европарламент понтифик заявил, что нельзя терпеть, что Средиземное море превращается в "большое кладбище".
В субботу в видеообращении к народам Кипра и Греции, которые понтифик посетит на будущей неделе, он вновь напомнил, что Средиземное море превратилось в "большое кладбище" из-за многочисленных мигрантов, погибших при попытке добраться к берегам Европы. При этом те, кто спасаются бегством "от войны и нищеты", нередко сталкиваются не с гостеприимством, а с "враждебностью и даже эксплуатацией", указал понтифик.
Погранпереход на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 11:38
Литовские силовики выбросили на границу тело беженца, заявили в Белоруссии
 
РелигияВатиканЕвропаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийРелигияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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