https://ria.ru/20211128/fiala-1761134389.html
Новый премьер Чехии рассказал о формировании правительства
Новый премьер Чехии рассказал о формировании правительства - РИА Новости, 28.11.2021
Новый премьер Чехии рассказал о формировании правительства
Назначенный новым премьером Чехии лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала надеется, что к 16 декабря будет сформирован кабинет министров. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T14:24
2021-11-28T14:24
2021-11-28T14:24
в мире
чехия
милош земан
петр фиала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761129718_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0924f3c8dcbfd11b11ec616a3a788b98.jpg
ПРАГА, 28 ноя – РИА Новости. Назначенный новым премьером Чехии лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала надеется, что к 16 декабря будет сформирован кабинет министров."Мы обсудили с господином президентом (Милошем Земаном) дальнейший процесс формирования нового правительства. Надеюсь, что к 16 декабря оно будет сформировано", - сказал Фиала в воскресенье на брифинге после своего назначения.Земан в своей загородной резиденции "Ланы" назначил 57-летнего Фиалу главой нового правительства республики. Возглавляемая Фиалой либеральная коалиция "Вместе" выиграла парламентские выборы 8-9 октября этого года.После церемонии назначения между Земаном и Фиалой состоялась беседа о дальнейших действиях по формированию нового правительства страны. По словам президента, он с 29 ноября по 13 декабря проведет встречи со всеми кандидатами на посты министров. После этого должна состояться церемония назначения всего правительства.Фиала на брифинге также призвал всех тех сограждан, которые еще не вакцинировались от коронавируса, как можно скорее сделать это.
https://ria.ru/20211128/fiala-1761127009.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761129718_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b622d22821a71f9df327b809eec5334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, милош земан, петр фиала
Новый премьер Чехии рассказал о формировании правительства
Новый премьер Чехии Фиала надеется сформировать правительство к 16 декабря