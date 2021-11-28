https://ria.ru/20211128/fiala-1761134389.html

Новый премьер Чехии рассказал о формировании правительства

Новый премьер Чехии рассказал о формировании правительства - РИА Новости, 28.11.2021

Новый премьер Чехии рассказал о формировании правительства

Назначенный новым премьером Чехии лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала надеется, что к 16 декабря будет сформирован кабинет министров. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:24

2021-11-28T14:24

2021-11-28T14:24

в мире

чехия

милош земан

петр фиала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761129718_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0924f3c8dcbfd11b11ec616a3a788b98.jpg

ПРАГА, 28 ноя – РИА Новости. Назначенный новым премьером Чехии лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала надеется, что к 16 декабря будет сформирован кабинет министров."Мы обсудили с господином президентом (Милошем Земаном) дальнейший процесс формирования нового правительства. Надеюсь, что к 16 декабря оно будет сформировано", - сказал Фиала в воскресенье на брифинге после своего назначения.Земан в своей загородной резиденции "Ланы" назначил 57-летнего Фиалу главой нового правительства республики. Возглавляемая Фиалой либеральная коалиция "Вместе" выиграла парламентские выборы 8-9 октября этого года.После церемонии назначения между Земаном и Фиалой состоялась беседа о дальнейших действиях по формированию нового правительства страны. По словам президента, он с 29 ноября по 13 декабря проведет встречи со всеми кандидатами на посты министров. После этого должна состояться церемония назначения всего правительства.Фиала на брифинге также призвал всех тех сограждан, которые еще не вакцинировались от коронавируса, как можно скорее сделать это.

https://ria.ru/20211128/fiala-1761127009.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, чехия, милош земан, петр фиала