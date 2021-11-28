https://ria.ru/20211128/elektronika-1761095591.html
В США десятки человек разграбили магазин электроники
В США десятки человек разграбили магазин электроники - РИА Новости, 28.11.2021
В США десятки человек разграбили магазин электроники
Полиция в США расследует очередной случай массовой кражи — около 30 человек ворвались в магазин электроники в штате Миннесота, вынесли товары и сбежали,... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T02:23
2021-11-28T02:23
2021-11-28T05:06
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Полиция в США расследует очередной случай массовой кражи — около 30 человек ворвались в магазин электроники в штате Миннесота, вынесли товары и сбежали, сообщают местные СМИ.По данным регионального отделения телеканала CBS, полиция ищет около 30 человек, которые ворвались в Best Buy в Бернсвилле. "Как сообщает городская полиция, около восьми часов вечера пятницы группа лиц ворвалась в магазин, украла электронику и скрылась до приезда полиции", - сообщает телеканал.На данный момент никто не арестован и неизвестно, сколько товара и на какую сумму украли.Накануне в США торговые сети участвовали в "Черной пятнице" — дне, когда начинаются предпраздничные распродажи. Случаи массовых краж участились в последнее время, из люксовых Lui Vuiton вынесли сумок на сто тысяч долларов, в Калифорнии в налете на другой магазин одежды участвовали до 80 человек — некоторые были вооружены, сотрудникам магазина прыснули в лицо из баллончиков, полиция арестовала троих, остальные скрылись на автомобилях.
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в мире, миннесота, сша, калифорния
02:23 28.11.2021 (обновлено: 05:06 28.11.2021)
В США десятки человек разграбили магазин электроники
В американском штате Миннесота около 30 человек разграбили магазин электроники