https://ria.ru/20211128/elektronika-1761095591.html

В США десятки человек разграбили магазин электроники

В США десятки человек разграбили магазин электроники - РИА Новости, 28.11.2021

В США десятки человек разграбили магазин электроники

Полиция в США расследует очередной случай массовой кражи — около 30 человек ворвались в магазин электроники в штате Миннесота, вынесли товары и сбежали,... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T02:23

2021-11-28T02:23

2021-11-28T05:06

в мире

миннесота

сша

калифорния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152287/54/1522875420_0:0:3477:1956_1920x0_80_0_0_2c579c272a96eb503c7bb76c744ef0a5.jpg

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Полиция в США расследует очередной случай массовой кражи — около 30 человек ворвались в магазин электроники в штате Миннесота, вынесли товары и сбежали, сообщают местные СМИ.По данным регионального отделения телеканала CBS, полиция ищет около 30 человек, которые ворвались в Best Buy в Бернсвилле. "Как сообщает городская полиция, около восьми часов вечера пятницы группа лиц ворвалась в магазин, украла электронику и скрылась до приезда полиции", - сообщает телеканал.На данный момент никто не арестован и неизвестно, сколько товара и на какую сумму украли.Накануне в США торговые сети участвовали в "Черной пятнице" — дне, когда начинаются предпраздничные распродажи. Случаи массовых краж участились в последнее время, из люксовых Lui Vuiton вынесли сумок на сто тысяч долларов, в Калифорнии в налете на другой магазин одежды участвовали до 80 человек — некоторые были вооружены, сотрудникам магазина прыснули в лицо из баллончиков, полиция арестовала троих, остальные скрылись на автомобилях.

https://ria.ru/20211122/kaliforniya-1760096773.html

миннесота

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, миннесота, сша, калифорния