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Эксперты рассказали о рисках стагфляции для российской экономики
Эксперты рассказали о рисках стагфляции для российской экономики - РИА Новости, 28.11.2021
Эксперты рассказали о рисках стагфляции для российской экономики
Возможная стагфляция в мировой экономике приведет к падению спроса на рисковые активы, однако сырье будет в цене, что окажет некоторую поддержку рублю, говорят... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T08:19
2021-11-28T08:45
экономика
сша
промсвязьбанк
федеральная служба государственной статистики (росстат)
валерий вайсберг
россия
бкс мир инвестиций
альберт короев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Возможная стагфляция в мировой экономике приведет к падению спроса на рисковые активы, однако сырье будет в цене, что окажет некоторую поддержку рублю, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.Стагфляция (стагнация+инфляция) – весьма редкое явление в мировой экономике. Если принимать в качестве определения стагфляции сочетание спада экономики с ускорением инфляции в течение двух кварталов подряд, получится, что в истории США такая ситуация складывалась дважды: в 1969 и в 1974 годах. В глобальном масштабе последняя стагфляция, вероятно, произошла в 1991 году, напоминает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".Сейчас мировая экономика попала в область повышенной инфляции. В частности, в США потребительские цены в годовом выражении по итогам октября подскочили на 6,2%, что стало максимумом почти за 31 год: инфляция по итогам ноября 1990 года равнялась 6,3%. При этом рост ВВП США замедляется: в третьем квартале, по второй оценке, он составил 2,1% вместо ожидавшихся 2,2%.Стагфляция уже рядом?Определенные проявления стагфляции уже наблюдаются, считает Альберт Короев из "БКС Мир инвестиций". Инфляция в США впервые за 30 лет превысила 6%, а ставка ФРС остается в районе нуля."Пандемия запустила глобальные инфляционные процессы как с точки зрения дисбаланса спроса и предложения, сбоя в цепочке поставок, так и с точки зрения ответных мер государственной политики стран, усиливших накачку экономики деньгами. Пока мы еще не видим явного спада в экономике, на рынке труда. Однако в силу обострения последних лет в геополитическом пространстве существенно возрастает сложность выхода из стагфляции, если она все же случится", - комментирует аналитик.Что касается России, то сценарий стагфляции не является базовым в среднесрочной перспективе, - в первую очередь, сейчас нет угрозы роста безработицы, говорит Денис Попов из Промсвязьбанка."Росстат фиксировал исторические минимумы по безработице уже в сентябре. Это значит, что спрос на рабочую силу высок, и текущая стадия пандемии, с ее ограничением трудовой миграции и быстрым восстановлением мирового спроса, его подстегивает", - отмечает он."Данные процессы в ближайшие кварталы продолжат доминировать. Так что рост российской экономики, скорее всего, продолжится, хоть и с определенными замедлениями (ждем роста ВВП РФ в 2022 году на 2,2%)", - предполагает эксперт.Последствия для активов и рубляЕсли же все-таки сделать допущение, то возможная стагфляция негативно повлияет на большинство рисковых активов, говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".Для рубля реализация риска стагфляции будет означать неизбежное ослабление, говорит Евстифеев. "Даже при высоких уровнях цен на товарно-сырьевых рынках, действие бюджетного правила в сочетании с импортированием инфляции товаров более высокого передела обусловит давление на национальную валюту. Фактически это то, что мы сейчас видим в динамике рубля, только более растянутое во времени и по масштабу", - добавляет он.Наиболее уязвимыми в период стагфляции являются акции и облигации, отмечает Вайсберг. Первые падают из-за снижения доходов компаний, спровоцированного проседанием спроса в экономике, вторые – из-за роста инфляции и базовых ставок. Сырьевые товары, напротив, дорожают вследствие разгона инфляции, даже на фоне сокращения спроса.Таким образом, возможная стагфляция, вероятно, окажет негативное воздействие на курс рубля, оценивает он. "Степень ослабления я бы оценил как умеренную, учитывая, что положительное сальдо торгового баланса будет формироваться не только ростом экспорта, но и снижением импорта, в том числе заметно уменьшится спрос на выездной туризм. В то же время точечные колебания курса могут оказаться весьма значительными из-за вероятной паники инвесторов", - резюмировал Вайсберг.
https://ria.ru/20211112/ekonomika-1758784992.html
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https://ria.ru/20211108/stagflyatsiya-1757995727.html
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экономика, сша, промсвязьбанк, федеральная служба государственной статистики (росстат), валерий вайсберг, россия, бкс мир инвестиций, альберт короев
08:19 28.11.2021 (обновлено: 08:45 28.11.2021)
 
Эксперты рассказали о рисках стагфляции для российской экономики

Эксперты рассказали о рисках стагфляции для рубля и российской экономики

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Возможная стагфляция в мировой экономике приведет к падению спроса на рисковые активы, однако сырье будет в цене, что окажет некоторую поддержку рублю, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.
Стагфляция (стагнация+инфляция) – весьма редкое явление в мировой экономике. Если принимать в качестве определения стагфляции сочетание спада экономики с ускорением инфляции в течение двух кварталов подряд, получится, что в истории США такая ситуация складывалась дважды: в 1969 и в 1974 годах. В глобальном масштабе последняя стагфляция, вероятно, произошла в 1991 году, напоминает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
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Сейчас мировая экономика попала в область повышенной инфляции. В частности, в США потребительские цены в годовом выражении по итогам октября подскочили на 6,2%, что стало максимумом почти за 31 год: инфляция по итогам ноября 1990 года равнялась 6,3%. При этом рост ВВП США замедляется: в третьем квартале, по второй оценке, он составил 2,1% вместо ожидавшихся 2,2%.

Стагфляция уже рядом?

Определенные проявления стагфляции уже наблюдаются, считает Альберт Короев из "БКС Мир инвестиций". Инфляция в США впервые за 30 лет превысила 6%, а ставка ФРС остается в районе нуля.
"Пандемия запустила глобальные инфляционные процессы как с точки зрения дисбаланса спроса и предложения, сбоя в цепочке поставок, так и с точки зрения ответных мер государственной политики стран, усиливших накачку экономики деньгами. Пока мы еще не видим явного спада в экономике, на рынке труда. Однако в силу обострения последних лет в геополитическом пространстве существенно возрастает сложность выхода из стагфляции, если она все же случится", - комментирует аналитик.
Что касается России, то сценарий стагфляции не является базовым в среднесрочной перспективе, - в первую очередь, сейчас нет угрозы роста безработицы, говорит Денис Попов из Промсвязьбанка.
"Росстат фиксировал исторические минимумы по безработице уже в сентябре. Это значит, что спрос на рабочую силу высок, и текущая стадия пандемии, с ее ограничением трудовой миграции и быстрым восстановлением мирового спроса, его подстегивает", - отмечает он.
"Данные процессы в ближайшие кварталы продолжат доминировать. Так что рост российской экономики, скорее всего, продолжится, хоть и с определенными замедлениями (ждем роста ВВП РФ в 2022 году на 2,2%)", - предполагает эксперт.
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Последствия для активов и рубля

Если же все-таки сделать допущение, то возможная стагфляция негативно повлияет на большинство рисковых активов, говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".
"Как правило, рост базовых процентных ставок в этом случае (для борьбы с инфляцией) притягивает инвесторов, которые активно выводят деньги из развивающихся экономик, провоцируя ослабление их валют и давая дополнительный импульс к росту потребительских цен", - поясняет он.
Для рубля реализация риска стагфляции будет означать неизбежное ослабление, говорит Евстифеев. "Даже при высоких уровнях цен на товарно-сырьевых рынках, действие бюджетного правила в сочетании с импортированием инфляции товаров более высокого передела обусловит давление на национальную валюту. Фактически это то, что мы сейчас видим в динамике рубля, только более растянутое во времени и по масштабу", - добавляет он.
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 15:02Авторы
Миру грозит стагфляция: новый кризис или ведущие страны устоят?
Наиболее уязвимыми в период стагфляции являются акции и облигации, отмечает Вайсберг. Первые падают из-за снижения доходов компаний, спровоцированного проседанием спроса в экономике, вторые – из-за роста инфляции и базовых ставок. Сырьевые товары, напротив, дорожают вследствие разгона инфляции, даже на фоне сокращения спроса.
"Если моделировать ситуацию глобальной стагфляции для рубля, то торговый баланс России в этой ситуации, скорее всего, будет сильно положительной величиной, что побудит министерство финансов продолжить пополнение ФНБ. В свою очередь, портфельные инвесторы, скорее всего, будут выводить средства из российских активов. Компании-экспортеры, как минимум, не будут увеличивать инвестиции в условиях экономического спада, а значит, станут накапливать валюту на своих счетах, увеличивая "отток" капитала", - рассуждает Вайсберг.
Таким образом, возможная стагфляция, вероятно, окажет негативное воздействие на курс рубля, оценивает он. "Степень ослабления я бы оценил как умеренную, учитывая, что положительное сальдо торгового баланса будет формироваться не только ростом экспорта, но и снижением импорта, в том числе заметно уменьшится спрос на выездной туризм. В то же время точечные колебания курса могут оказаться весьма значительными из-за вероятной паники инвесторов", - резюмировал Вайсберг.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 07:12
Греф оценил риск стагфляции в мире
 
ЭкономикаСШАПромсвязьбанкФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Валерий ВайсбергРоссияБКС Мир инвестицийАльберт Короев
 
 
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