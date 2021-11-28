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Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ
Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ - РИА Новости, 28.11.2021
Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) перехватила украинский беспилотник, пытавшийся пересечь линию соприкосновения, сообщил... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T17:07
2021-11-28T17:07
2021-11-28T17:07
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) перехватила украинский беспилотник, пытавшийся пересечь линию соприкосновения, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Вчера в районе населенного пункта Счастье (под контролем Киева - ред.) нашим расчетом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью комплекса "Тритон-М1" подавлен сигнал управления и навигации вражеского беспилотника, что не позволило ему пересечь линию боевого соприкосновения", - сказал Филипоненко на брифинге в Луганске.
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в мире, луганск, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр
Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ
Народная милиция ЛНР заявила, что перехватила беспилотник ВСУ в Донбассе