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Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ

Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ - РИА Новости, 28.11.2021

Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) перехватила украинский беспилотник, пытавшийся пересечь линию соприкосновения, сообщил... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T17:07

2021-11-28T17:07

2021-11-28T17:07

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) перехватила украинский беспилотник, пытавшийся пересечь линию соприкосновения, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Вчера в районе населенного пункта Счастье (под контролем Киева - ред.) нашим расчетом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью комплекса "Тритон-М1" подавлен сигнал управления и навигации вражеского беспилотника, что не позволило ему пересечь линию боевого соприкосновения", - сказал Филипоненко на брифинге в Луганске.

https://ria.ru/20211128/donbass-1761146907.html

луганск

луганская народная республика

счастье (город)

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в мире, луганск, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр