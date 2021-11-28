https://ria.ru/20211128/donbass-1761110767.html

В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ

В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.11.2021

В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T10:03

2021-11-28T10:03

2021-11-28T10:03

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщали об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов.

https://ria.ru/20211127/donetsk-1761004703.html

https://ria.ru/20211123/dnr-1760438680.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр