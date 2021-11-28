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В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.11.2021
В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T10:03
2021-11-28T10:03
в мире
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщали об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов.
https://ria.ru/20211127/donetsk-1761004703.html
https://ria.ru/20211123/dnr-1760438680.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:03 28.11.2021
 
В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщали об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки.
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
Вчера, 09:15
В ДНР заявили об обстрелах Донецка силовиками из минометов
"За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов.
Разбитое окно в здании Государственного пожарно-спасательного отряда города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 22:42
ЛНР обвинила Киев в целенаправленном обострении ситуации в Донбассе
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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