https://ria.ru/20211128/donbass-1761110767.html
В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.11.2021
В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T10:03
2021-11-28T10:03
2021-11-28T10:03
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщали об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов.
https://ria.ru/20211127/donetsk-1761004703.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны ВСУ
В ДНР заявили, что украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки