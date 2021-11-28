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https://ria.ru/20211128/dogovorennosti-1761096378.html
Кулеба заявил, что Россия хочет "провала" минских договоренностей
Кулеба заявил, что Россия хочет "провала" минских договоренностей - РИА Новости, 28.11.2021
Кулеба заявил, что Россия хочет "провала" минских договоренностей
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия хочет "провала" минских договоренностей, который "развязал бы ей руки" и обеспечил свободу действий, при... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T03:16
2021-11-28T03:16
в мире
украина
нато
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия хочет "провала" минских договоренностей, который "развязал бы ей руки" и обеспечил свободу действий, при этом российская сторона неоднократно призывала Киев не нарушать минские договоренности."Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь", - заявил Кулеба в интервью немецкой газете Zeit, отвечая на вопрос о судьбе минских договоренностей.По его словам, Украина никогда не нарушала этих соглашений, и "лучше минских соглашений ничего нет".В свою очередь, российская сторона постоянно призывает Киев не нарушать минские договоренности и начать переговоры по политическому урегулированию украинского конфликта. Однако, по заявлениям российских политиков, Украина отказывается идти навстречу. В частности, в среду постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь отверг предложения о любой работе по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в контактной группе, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211127/granitsa-1761045043.html
https://ria.ru/20211127/vooruzhenie-1761074409.html
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в мире, украина, нато, мид украины, дмитрий кулеба, россия
03:16 28.11.2021
 
Кулеба заявил, что Россия хочет "провала" минских договоренностей

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Россия хочет "провала" минских договоренностей

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия хочет "провала" минских договоренностей, который "развязал бы ей руки" и обеспечил свободу действий, при этом российская сторона неоднократно призывала Киев не нарушать минские договоренности.
"Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь", - заявил Кулеба в интервью немецкой газете Zeit, отвечая на вопрос о судьбе минских договоренностей.
По его словам, Украина никогда не нарушала этих соглашений, и "лучше минских соглашений ничего нет".
В свою очередь, российская сторона постоянно призывает Киев не нарушать минские договоренности и начать переговоры по политическому урегулированию украинского конфликта. Однако, по заявлениям российских политиков, Украина отказывается идти навстречу. В частности, в среду постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь отверг предложения о любой работе по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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В НАТО призвали Россию снизить "напряженность" на границе с Украиной
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в контактной группе, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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В миреУкраинаНАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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