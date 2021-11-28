https://ria.ru/20211128/delo-1761125217.html

В Иркутске возбудили дело из-за хищения средств из бюджета ПФР

В Иркутске возбудили дело из-за хищения средств из бюджета ПФР - РИА Новости, 28.11.2021

В Иркутске возбудили дело из-за хищения средств из бюджета ПФР

Уголовное дело о мошенничестве со средствами Пенсионного фонда РФ возбуждено в Иркутске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:05

2021-11-28T13:05

2021-11-28T13:05

происшествия

иркутск

иркутская область

пенсионный фонд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg

ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве со средствами Пенсионного фонда РФ возбуждено в Иркутске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области."Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества… путем обмана лицами из числа должностных лиц отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области, а также иными лицами", - говорится в сообщении.Отмечается, что по версии следствия, хищение осуществлялось из бюджета ПФР и его территориальных подразделений в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Ущерб оценивается более, чем в 600 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.

https://ria.ru/20211124/moshennichestvo-1760480933.html

иркутск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, пенсионный фонд рф