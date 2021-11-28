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В Иркутске возбудили дело из-за хищения средств из бюджета ПФР
В Иркутске возбудили дело из-за хищения средств из бюджета ПФР - РИА Новости, 28.11.2021
В Иркутске возбудили дело из-за хищения средств из бюджета ПФР
Уголовное дело о мошенничестве со средствами Пенсионного фонда РФ возбуждено в Иркутске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T13:05
2021-11-28T13:05
2021-11-28T13:05
происшествия
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ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве со средствами Пенсионного фонда РФ возбуждено в Иркутске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области."Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества… путем обмана лицами из числа должностных лиц отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области, а также иными лицами", - говорится в сообщении.Отмечается, что по версии следствия, хищение осуществлялось из бюджета ПФР и его территориальных подразделений в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Ущерб оценивается более, чем в 600 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения.
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происшествия, иркутск, иркутская область, пенсионный фонд рф
В Иркутске возбудили дело из-за хищения средств из бюджета ПФР
В Иркутске возбудили дело о мошенничестве из-за хищения средств из бюджета ПФР