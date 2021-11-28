https://ria.ru/20211128/davlenie-1761136375.html

В последний день осени в Москве ожидается рекорд низкого давления

В последний день осени в Москве ожидается рекорд низкого давления - РИА Новости, 28.11.2021

В последний день осени в Москве ожидается рекорд низкого давления

Рекорд низкого давления и до 30% месячной нормы осадков ожидаются в последний день осени в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T14:42

2021-11-28T14:42

2021-11-28T15:27

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Рекорд низкого давления и до 30% месячной нормы осадков ожидаются в последний день осени в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Финальный аккорд осени-2021 в метеорологическом отношении будет экстраординарным. Причиной тому станет балканец – циклон балканского происхождения по имени "Бенедикт", насыщенный субтропическим теплом и влагой Адриатики. Этот атмосферный вихрь за ближайшие 48 часов преодолеет путь в 2 тысячи километров и на скорости около 40 километров в час в последние дни ноября атакует Русскую равнину, выйдя своим центром к середине дня 30 ноября к берегам Верхней Волги", - рассказал Тишковец.По его словам, в понедельник в Центральной России начнутся небольшие дожди, которые в ночные и утренние часы вторника усилятся и приобретут интенсивный ливневый характер. При этом ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже плюс 4-6 и, по всей видимости, падёт прежний рекорд 2006 года, когда в темное время суток было плюс 4,4."Помимо этого, во второй половине дня 30 ноября дождь станет переходить в мокрый снег, а вечером – в заряды снега с ухудшением видимости до 500-1000 метров. За последние сутки осени на столицу может пролиться до 18 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы. Таким ненастным заключительный аккорд осени бывает крайне редко, и по модельным оценкам, ожидаемый ливень на базовой московской столичной метеостанции по интенсивности может занять второе место за последние 73 года, уступая лишь 1952 году, когда метеорологи в этот день в осадкомере зафиксировали 25,4 миллиметра. Кроме того, к 06.00 утра 30 ноября показания барометров обрушатся до рекордно низких показателей – 717 миллиметров ртутного столба, а значит, вполне вероятно, что для этого дня будет побит рекорд 1988 года - 718 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что в последние часы осени через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, и столбики термометров в сопровождении плотного ветра в порывах до 12-17 метров в секунду опустятся до нулевой отметки и даже ниже.

https://ria.ru/20211128/davlenie-1761136375.html

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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"