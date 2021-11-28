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Петр Фиала стал новым премьером Чехии
Петр Фиала стал новым премьером Чехии - РИА Новости, 28.11.2021
Петр Фиала стал новым премьером Чехии
Президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром лидера либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу, церемония транслировалась Чешским ТВ. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T13:06
2021-11-28T14:29
в мире
чехия
милош земан
петр фиала
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ПРАГА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром лидера либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу, церемония транслировалась Чешским ТВ."Назначаю вас главой правительства и желаю успехов на этом посту на благо всех граждан Чешской Республики", — сказал он во время мероприятия, проходившего в его загородной резиденции "Ланы".Земана, из-за COVID-19 находящегося в карантине, отделили от остальных участников специальной стеной, при этом сохранялся визуальный и звуковой контакт между ними. Все присутствующие находились в респираторах.Коалиция "Вместе" выиграла парламентские выборы, которые прошли 8-9 октября. Она объединяет три либеральные силы — Гражданскую демократическую партию (ГДП), Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. После победы "Вместе" сплотилась с другой коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" (по результатам голосования заняла третье место). Чешский лидер 11 ноября принял отставку предыдущего кабинета министров во главе Андреем Бабишем.
https://ria.ru/20211111/otstavka-1758629073.html
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в мире, чехия, милош земан, петр фиала
13:06 28.11.2021 (обновлено: 14:29 28.11.2021)
 
Петр Фиала стал новым премьером Чехии

Президент Чехии Милош Земан назначил лидера коалиции "Вместе" Петра Фиалу новым премьером

© AP Photo / CTK/Roman VondrousЦеремония назначения Петра Фиалы новым премьер-министром Чешской Республики
Церемония назначения Петра Фиалы новым премьер-министром Чешской Республики - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / CTK/Roman Vondrous
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ПРАГА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром лидера либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу, церемония транслировалась Чешским ТВ.
"Назначаю вас главой правительства и желаю успехов на этом посту на благо всех граждан Чешской Республики", — сказал он во время мероприятия, проходившего в его загородной резиденции "Ланы".
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 18:19
Президент Чехии принял отставку правительства
Земана, из-за COVID-19 находящегося в карантине, отделили от остальных участников специальной стеной, при этом сохранялся визуальный и звуковой контакт между ними. Все присутствующие находились в респираторах.
Коалиция "Вместе" выиграла парламентские выборы, которые прошли 8-9 октября. Она объединяет три либеральные силы — Гражданскую демократическую партию (ГДП), Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. После победы "Вместе" сплотилась с другой коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" (по результатам голосования заняла третье место).
Чешский лидер 11 ноября принял отставку предыдущего кабинета министров во главе Андреем Бабишем.
Чешский политик Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
Вчера, 13:29
Биография Петра Фиалы
 
В миреЧехияМилош ЗеманПетр Фиала
 
 
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