https://ria.ru/20211128/chekhiya-1761125336.html

Петр Фиала стал новым премьером Чехии

Петр Фиала стал новым премьером Чехии - РИА Новости, 28.11.2021

Петр Фиала стал новым премьером Чехии

Президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром лидера либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу, церемония транслировалась Чешским ТВ. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:06

2021-11-28T13:06

2021-11-28T14:29

в мире

чехия

милош земан

петр фиала

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ПРАГА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром лидера либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу, церемония транслировалась Чешским ТВ."Назначаю вас главой правительства и желаю успехов на этом посту на благо всех граждан Чешской Республики", — сказал он во время мероприятия, проходившего в его загородной резиденции "Ланы".Земана, из-за COVID-19 находящегося в карантине, отделили от остальных участников специальной стеной, при этом сохранялся визуальный и звуковой контакт между ними. Все присутствующие находились в респираторах.Коалиция "Вместе" выиграла парламентские выборы, которые прошли 8-9 октября. Она объединяет три либеральные силы — Гражданскую демократическую партию (ГДП), Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. После победы "Вместе" сплотилась с другой коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" (по результатам голосования заняла третье место). Чешский лидер 11 ноября принял отставку предыдущего кабинета министров во главе Андреем Бабишем.

https://ria.ru/20211111/otstavka-1758629073.html

https://ria.ru/20211128/fiala-1761127009.html

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в мире, чехия, милош земан, петр фиала