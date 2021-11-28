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В Минске объяснили попытку прорыва беженцами границы с Польшей

В Минске объяснили попытку прорыва беженцами границы с Польшей - РИА Новости, 28.11.2021

В Минске объяснили попытку прорыва беженцами границы с Польшей

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что не видит угрозы со стороны находящихся в стране ближневосточных... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T21:03

2021-11-28T21:03

2021-11-28T22:29

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европа

белоруссия

польша

александр вольфович

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

ирак

евросоюз

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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что не видит угрозы со стороны находящихся в стране ближневосточных беженцев, а попытку прорыва ими границы с Польшей объяснил "защитной реакцией доведенных до отчаяния людей"."Опасаться (беженцев – ред.) не стоит точно. Люди ехали с нормальными, мирными целями туда, куда их позвали – в Германию, Великобританию, в Европу. Они туда и бегут, пытаясь найти пути достижения своей цели… Говорить о том, что они представляют угрозу для Беларуси, я бы не стал", - сказал Вольфович в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.При этом он задался вопросом, "почему они взяли в руки палки и камни"? "Я ставлю себя на место любого мужчины: если бы рядом находились жена и ребенок, в которых летит светошумовая граната (польские силовики использовали спецсредства для пресечения прорыва беженцев через границу – ред.), которых травят газом, я бы не только палку и камень взял в руки… это – защитная реакция доведенных до отчаяния, безумия людей", - добавил Вольфович.Госсекретарь совбеза заявил, что белорусская сторона делает все возможное для беженцев. "По моей информации, пока никакой помощи Евросоюзом не оказывается, никаких денег не перечисляется... Сегодня все (мероприятия по помощи беженцам – ред.) финансирует белорусская сторона. По-другому поступить мы не можем, так как думаем … о всех людях, которые находятся на территории нашей страны", - сказал Вольфович."Они летят через туристические фирмы, оплачивают туристические услуги, гостиницы. Но потом из гостиниц выезжают… Тяжело проконтролировать каждого человека. В последние 2-3 месяца правонарушений, каких-то серьезных проблем с нахождением этих людей на территории Беларуси не было", - констатировал Вольфович. Он добавил, что "Евросоюз пытается предпринять меры, обязав Ирак отправить самолеты и вывезти их". До людей в транспортно-логистическом центре эта информация доводилось, но не все желают возвращаться в Ирак, и цель, которую они перед собой поставили, с повестки дня не снимают", - подчеркнул госсекретарь. Вольфович заявил, что Евросоюз должен пропустить этих людей в Европу, высказал мнение, что мигранты не принесут каких-то больших проблем европейским странам. "Они будут трудиться, зарабатывать деньги на свое существование. Поэтому здесь я никакого риска и страха не вижу", - подчеркнул он.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в транспортно-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.

https://ria.ru/20211127/granitsa-1761069599.html

https://ria.ru/20211126/migranty-1760889211.html

https://ria.ru/20211127/reys-1761009479.html

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в мире, европа, белоруссия, польша, александр вольфович, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, ирак, евросоюз, александр лукашенко, ближний восток