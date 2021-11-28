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Россия заступится за Белоруссию в случае агрессии НАТО, заявил сенатор
Россия заступится за Белоруссию в случае агрессии НАТО, заявил сенатор - РИА Новости, 28.11.2021
Россия заступится за Белоруссию в случае агрессии НАТО, заявил сенатор
Россия окажет помощь Белоруссии в случае нарушения территориальной целостности страны со стороны НАТО, если Минск запросит помощь, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T20:46
2021-11-28T21:18
в мире
белоруссия
минск
нато
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия окажет помощь Белоруссии в случае нарушения территориальной целостности страны со стороны НАТО, если Минск запросит помощь, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.В Совбезе Белоруссии напомнили соседним странам ЕС, что, если они захотят втянуть НАТО в ситуацию на границе, то за Минском стоит союзник - Россия."Россия заступится за Белоруссию в случае нарушения территориальной целостности страны со стороны НАТО, как союзник, член ОДКБ", - сказал политик.Он подчеркнул, что такое содействие будет оказано, "если Минск запросит помощь""Если будет реальное вторжение, мы это не оставим без внимания", - отметил Джабаров.По мнению сенатора, подобное развитие событий не приведет в итоге к военному противостоянию. "Это будет не война, а конфликт, который Россия быстро потушит", - сказал Джабаров.Он также подчеркнул, что НАТО рискует больше всех, поскольку ответные действия на агрессию Альянса вызовут недовольство в Европе.
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в мире, белоруссия, минск, нато, владимир джабаров, россия, одкб
20:46 28.11.2021 (обновлено: 21:18 28.11.2021)
 
Россия заступится за Белоруссию в случае агрессии НАТО, заявил сенатор

Сенатор Джабаров заявил, что Россия заступится за Белоруссию в случае агрессии НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия окажет помощь Белоруссии в случае нарушения территориальной целостности страны со стороны НАТО, если Минск запросит помощь, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
В Совбезе Белоруссии напомнили соседним странам ЕС, что, если они захотят втянуть НАТО в ситуацию на границе, то за Минском стоит союзник - Россия.
"Россия заступится за Белоруссию в случае нарушения территориальной целостности страны со стороны НАТО, как союзник, член ОДКБ", - сказал политик.
Он подчеркнул, что такое содействие будет оказано, "если Минск запросит помощь"
"Если будет реальное вторжение, мы это не оставим без внимания", - отметил Джабаров.
По мнению сенатора, подобное развитие событий не приведет в итоге к военному противостоянию. "Это будет не война, а конфликт, который Россия быстро потушит", - сказал Джабаров.
Он также подчеркнул, что НАТО рискует больше всех, поскольку ответные действия на агрессию Альянса вызовут недовольство в Европе.
Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко
 
В миреБелоруссияМинскНАТОВладимир ДжабаровРоссияОДКБ
 
 
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