https://ria.ru/20211128/bayden-1761107435.html

Байдена заметили в магазине без маски

Байдена заметили в магазине без маски - РИА Новости, 28.11.2021

Байдена заметили в магазине без маски

Президента США Джо Байдена заметили в магазине без защитой маски, при этом он сам неоднократно призывал американцев ее носить, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T09:10

2021-11-28T09:10

2021-11-28T09:10

в мире

сша

джо байден

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Президента США Джо Байдена заметили в магазине без защитой маски, при этом он сам неоднократно призывал американцев ее носить, сообщает телеканал Fox News.Байден проводит праздничные выходные в поместье своих знакомых на острове Нантакет в Атлантическом океане."В выходные президент Джо Байден был замечен во время покупок в магазине без маски, которую он неоднократно призывал носить американцев", - сообщает телеканал.Находясь в магазине в субботу, Байден спустил маску на шею, несмотря на вывеску у входа, предписывающую посетителям носить маски. Телеканал отмечает, что ранее в ноябре в Нантакете было вновь введено требование о ношении масок в помещении.Ранее Байден и его супруга Джилл уже нарушали требование мэра города Вашингтон, согласно которому люди обязаны носить защитные медицинские маски в помещениях вне зависимости от того, есть ли у них прививки от коронавируса.

https://ria.ru/20211123/bayden-1760409773.html

сша

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2021

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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19