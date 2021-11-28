Байдена заметили в магазине без маски
Президента США Джо Байдена заметили в магазине без защитной маски
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Президента США Джо Байдена заметили в магазине без защитой маски, при этом он сам неоднократно призывал американцев ее носить, сообщает телеканал Fox News.
Байден проводит праздничные выходные в поместье своих знакомых на острове Нантакет в Атлантическом океане.
Biden spotted in Nantucket shopping indoors without a mask despite sign mandating themhttps://t.co/IzjDDubaQM— Fox News (@FoxNews) November 28, 2021
"В выходные президент Джо Байден был замечен во время покупок в магазине без маски, которую он неоднократно призывал носить американцев", - сообщает телеканал.
Находясь в магазине в субботу, Байден спустил маску на шею, несмотря на вывеску у входа, предписывающую посетителям носить маски. Телеканал отмечает, что ранее в ноябре в Нантакете было вновь введено требование о ношении масок в помещении.
Ранее Байден и его супруга Джилл уже нарушали требование мэра города Вашингтон, согласно которому люди обязаны носить защитные медицинские маски в помещениях вне зависимости от того, есть ли у них прививки от коронавируса.
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