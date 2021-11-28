https://ria.ru/20211128/aftermerkel-1760956909.html

Критикуют Россию и "Северный поток — 2". Чего ждать от сменщиков Меркель

Критикуют Россию и "Северный поток — 2". Чего ждать от сменщиков Меркель - РИА Новости, 28.11.2021

Критикуют Россию и "Северный поток — 2". Чего ждать от сменщиков Меркель

В Германии определились с правительством. Ангелу Меркель сменит социал-демократ Олаф Шольц, а МИД возглавит жесткий критик Москвы Анналена Бербок от зеленых... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T08:00

2021-11-28T08:00

2021-11-28T08:10

киев

ангела меркель

восточная европа

северный поток — 2

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

анналена бербок

роберт хабек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748608679_0:0:3636:2045_1920x0_80_0_0_c8d737d4c6fb80c0ad9c8b2e356e8fef.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Германии определились с правительством. Ангелу Меркель сменит социал-демократ Олаф Шольц, а МИД возглавит жесткий критик Москвы Анналена Бербок от зеленых. Она против "Северного потока — 2" и за продажу Киеву немецких вооружений. При этом новый кабинет министров настроен "поддерживать конструктивный диалог" с Россией. Что теперь ждать от Берлина, разбиралось РИА Новости."Раз-два-три, светофор, гори""Светофор" загорелся. Его цель — политика больших действий", — объявил лидер СДПГ Олаф Шольц. Переговоры о коалиционном правительстве "светофор" (по цветам партий) продолжались почти два месяца — относительно недолго. В 2017-м четвертый кабинет министров Меркель заработал через 171 день после выборов, в этот раз — на 84-й.Партии согласовали 177-страничный документ, определяющий внутреннюю и внешнюю политику на четыре года. Победители выборов в бундестаг — социал-демократы во главе с Шольцем — получили портфели министра обороны, внутренних дел, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества.Зеленым достались МИД, Министерство продовольствия и сельского хозяйства, ведомства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи, по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, по ядерной безопасности и правам потребителей, а также новое, на котором особенно настаивала партия, — по климату и экономике. Его возглавит сопредседатель зеленых Роберт Хабек. Он же будет вице-канцлером.У либеральных демократов — министерства юстиции, транспорта и цифровых технологий, образования и исследований. Лидер СвДП Кристиан Линдер займет пост министра финансов — этот было одним из условий коалиции.Каннабис и "конструктивный диалог" с МосквойБольшая часть соглашения посвящена внутренней политике. Планируется повысить минимальный размер оплаты труда с 9,6 до 12 евро в час, ввести "контролируемое распространение каннабиса", разрешить Минобороны использовать дроны, исключить из конституции термин "раса"."Светофор" ставит амбициозные задачи по защите климата и переходу на возобновляемые источники энергии. К 2030-му в Германии закроют все угольные электростанции, в том числе недавно запущенные.Внешняя политика упоминается в седьмой из девяти глав документа. На первом месте — США, затем — "тесное партнерство" с Великобританией. С Москвой решили "поддерживать конструктивный диалог", отметив "глубокие и разнообразные двусторонние связи". "Россия — важный международный игрок. Мы понимаем значение стабильных и основательных отношений и потому продолжаем к ним стремиться", — говорится в соглашении. Помимо этого, Берлин хочет разрешить россиянам в возрасте до 25 лет безвизовый въезд. Это обсуждали еще в конце нулевых, но до дела так и не дошло.Однако и критики в адрес России много. Коалиционное правительство собирается помогать Украине в "восстановлении территориальной целостности и настаивать на отмене незаконной аннексии Крыма". "Мы требуем немедленно прекратить попытки дестабилизации Украины и насилие на востоке страны", — читаем в документе.Но ни слова о "Северном потоке — 2". Это дает правительству возможность маневра в переговорах с Москвой и Вашингтоном.Власть отрезвляет партийный задорБудущий министр иностранных дел Анналена Бербок — один из самых яростных критиков российского газопровода. Вместе с однопартийцем Робертом Хабеком она не раз обвиняла Москву в рекордном росте цен на газ в Европе, требовала ужесточить санкции, говорила о необходимости предоставить немецкие вооружения Киеву. По ее мнению, надо свернуть "Северный поток" и как можно быстрее отказаться от угольной энергетики.Зеленые обычно уделяют особое внимание борьбе с коррупцией, поддержке демократии и прав человека. К тому же они активно взаимодействуют с Восточной Европой — Украиной, Молдавией, республиками Южного Кавказа. Так что не исключено смещение акцентов.Бербок упрекают в неопытности, непонимании дипломатии, популизме. Ей придется скорректировать позицию относительно Москвы, уверен директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. "Северный поток — 2" уже готов к работе. Зеленые протестовали, но они, во-первых, эту битву не выиграли, а во-вторых, входят в правительство, в котором две другие партии поддерживают проект", — отмечает политолог. И уточняет, что Бербок, привыкшая к публичности (ее даже прозвали "королевой ток-шоу"), все же продолжит выступать с заявлениями, которые "вряд ли понравятся России".Но одно дело — быть в оппозиции, а другое — у власти, указывает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. "Бербок демонстрирует готовность к компромиссам. Не исключаю, что риторика смягчится. В общем, пространство для сотрудничества с Россией есть", — говорит он.С этим согласен и Лукьянов. "Властные полномочия отрезвляют партийный задор. Линию зеленых, скорее всего, скорректируют. Не думаю, что кардинально, но к коллективным задачам приспособят. Шольц — человек деловой, он не поддержит радикализм. Априори считать его удобным для России я бы тоже не стал, хотя не сомневаюсь, что яркость зеленых он погасит", — заключает политолог.Отношения курирует лично канцлерИ действительно, зеленые уже меняются. На днях они неожиданно раскритиковали Вашингтон, причем по поводу российского газопровода. "Мы сами всегда выступали против этого проекта, но не можем понять, о какой дружбе может идти речь, если мы подвергаемся санкциям, имея дело с третьими странами", — заявил депутат фракции и член комитета бундестага по международным делам Омид Нурипур.В выходные, 4 и 5 декабря, СДПГ и СвДП проведут съезды, на которых утвердят коалиционное соглашение. Восьмого декабря новое правительство начнет работать. Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что, несмотря на критику России, при зеленых во главе МИД отношения особо не изменятся.Дела Берлина и Москвы курирует лично канцлер. Внешнюю политику определяют разные ведомства, включая Министерство экономики. К тому же МИД зависит от мнения всей коалиции, а не только ее лидеров.

https://ria.ru/20210928/germanelections-1752058241.html

https://ria.ru/20211124/germaniya-1760574422.html

киев

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, ангела меркель, восточная европа, северный поток — 2, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, анналена бербок, роберт хабек