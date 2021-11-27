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Захарова назвала "помощь" Запада Белоруссии институализацией вмешательства
Захарова назвала "помощь" Запада Белоруссии институализацией вмешательства - РИА Новости, 27.11.2021
Захарова назвала "помощь" Запада Белоруссии институализацией вмешательства
Запад старается "помогать" Белоруссии путем раскачки ситуации в стране, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T15:45
2021-11-27T17:03
в мире
литва
вена
чехия
евросоюз
мария захарова
светлана тихановская
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запад старается "помогать" Белоруссии путем раскачки ситуации в стране, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что в Вене состоялось "диковатое мероприятие", на котором Германия, Австрия и другие страны ЕС, а также экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обсуждали, как им "обустроить Белоруссию".По ее мнению, задумка участников — убедить белорусов в том, что "заграница им поможет", и показать, что "на демократию денег не жалко". "Это же не три тысячи мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро", — добавила Захарова.По ее словам, "антибелорусский проект" предполагает, что ЕС выделит "народу Белоруссии" 53 миллиона евро "с целью поддержки мирного перехода власти в стране", Германия обещала выделить 21 миллион евро на развитие "гражданского общества" в Белоруссии. Кроме того, Захарова упомянула обещания Польши, США, Британии, Канады, Нидерландов, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии."Очевидно, что все это — только малая часть средств, идущих на содержание "патриотов". Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом — не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним", — подытожила представитель российского МИД.Ранее Вена инициировала международную конференцию по Белоруссии, которая прошла 22 ноября в виртуальном формате, Минск в этом мероприятии не участвовал.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и несколько других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях во время выборов и нарушении прав человека.Белоруссия обвиняла Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечала, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20211126/nato-1760942655.html
https://ria.ru/20211117/tikhanovskaya-1759452556.html
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в мире, литва, вена, чехия, евросоюз, мария захарова, светлана тихановская
15:45 27.11.2021 (обновлено: 17:03 27.11.2021)
 
Захарова назвала "помощь" Запада Белоруссии институализацией вмешательства

Представитель МИД Захарова: "помощь" Запада Белоруссии — институализация вмешательства

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчины идут мыться в полевую баню в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
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© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запад старается "помогать" Белоруссии путем раскачки ситуации в стране, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что в Вене состоялось "диковатое мероприятие", на котором Германия, Австрия и другие страны ЕС, а также экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обсуждали, как им "обустроить Белоруссию".

"Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства. На встрече не было журналистов. Зато вовсю бомбил Telegram-канал белорусской оппозиции в изгнании", — написала дипломат в своем Telegram-канале.

По ее мнению, задумка участников — убедить белорусов в том, что "заграница им поможет", и показать, что "на демократию денег не жалко".
"Это же не три тысячи мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро", — добавила Захарова.
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По ее словам, "антибелорусский проект" предполагает, что ЕС выделит "народу Белоруссии" 53 миллиона евро "с целью поддержки мирного перехода власти в стране", Германия обещала выделить 21 миллион евро на развитие "гражданского общества" в Белоруссии. Кроме того, Захарова упомянула обещания Польши, США, Британии, Канады, Нидерландов, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии.
"Очевидно, что все это — только малая часть средств, идущих на содержание "патриотов". Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним", — подытожила представитель российского МИД.
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Ранее Вена инициировала международную конференцию по Белоруссии, которая прошла 22 ноября в виртуальном формате, Минск в этом мероприятии не участвовал.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и несколько других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях во время выборов и нарушении прав человека.
Белоруссия обвиняла Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечала, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

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