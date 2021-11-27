https://ria.ru/20211127/vzryv-1761015004.html

Первые кадры с места взрыва в Дзержинске

Появились первые кадры с места взрыва на заводе боеприпасов в Дзержинске - РИА Новости, 27.11.2021

Первые кадры с места взрыва в Дзержинске

"Известия" опубликовали фотографии с завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, где произошел взрыв. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:29

2021-11-27T11:29

2021-11-27T17:33

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали фотографии с завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, где произошел взрыв.На снимках видно, что место ЧП оцеплено сотрудниками полиции, туда же прибыли пожарные. Над предприятием виднеется дым.По информации МЧС, на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошло несколько хлопков. Пострадали два человека.

https://ria.ru/20211127/shakhta-1761013584.html

нижегородская область

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2021

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)