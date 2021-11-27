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Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2021
Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
Переболевшие COVID-19 могут обратиться к своему лечащему врачу с целью получения бесплатной путевки в санаторий, рассказала агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T02:15
2021-11-27T02:15
2021-11-27T02:15
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 могут обратиться к своему лечащему врачу с целью получения бесплатной путевки в санаторий, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.Врач в свою очередь либо сам выдаст направление на получение санаторно-курортного лечения, либо направит вас на врачебную комиссию, сообщила эксперт.Согласно разработанным Минздравом рекомендациям, в реабилитации нуждаются, в частности, пациенты, которые перенесли длительную ИВЛ в течение двух-пяти недель, а также в некоторых случаях те, кому проводилась ЭКМО, подчеркнула Краснянская.
https://ria.ru/20211106/sanatorii-1757262779.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, отдых, здоровье, россия, коронавирус covid-19
Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
Эксперт Краснянская: переболевшие COVID-19 могут обратиться к врачу для путевки в санаторий