Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/vozmozhnosti-1760994304.html
Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2021
Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
Переболевшие COVID-19 могут обратиться к своему лечащему врачу с целью получения бесплатной путевки в санаторий, рассказала агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T02:15
2021-11-27T02:15
распространение коронавируса
общество
отдых
здоровье
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589772217_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_dac364d62ecd4ebf262cba30251bcbf7.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 могут обратиться к своему лечащему врачу с целью получения бесплатной путевки в санаторий, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.Врач в свою очередь либо сам выдаст направление на получение санаторно-курортного лечения, либо направит вас на врачебную комиссию, сообщила эксперт.Согласно разработанным Минздравом рекомендациям, в реабилитации нуждаются, в частности, пациенты, которые перенесли длительную ИВЛ в течение двух-пяти недель, а также в некоторых случаях те, кому проводилась ЭКМО, подчеркнула Краснянская.
https://ria.ru/20211106/sanatorii-1757262779.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589772217_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_2d57976d0092b928abfcdff0f90446ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, отдых, здоровье, россия, коронавирус covid-19
02:15 27.11.2021
 
Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19

Эксперт Краснянская: переболевшие COVID-19 могут обратиться к врачу для путевки в санаторий

© Depositphotos / MilanMarkovicСанаторий
Санаторий - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Depositphotos / MilanMarkovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 могут обратиться к своему лечащему врачу с целью получения бесплатной путевки в санаторий, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.
Врач в свою очередь либо сам выдаст направление на получение санаторно-курортного лечения, либо направит вас на врачебную комиссию, сообщила эксперт.

"В настоящее время на законодательном уровне предусмотрена возможность не только получить бесплатное санаторно-курортное лечение, но и оформить дополнительный оплачиваемый отпуск для некоторых категорий граждан для этих целей", — заявила Краснянская, ссылаясь на статьи 116,117,118,119 Трудового кодекса.

Согласно разработанным Минздравом рекомендациям, в реабилитации нуждаются, в частности, пациенты, которые перенесли длительную ИВЛ в течение двух-пяти недель, а также в некоторых случаях те, кому проводилась ЭКМО, подчеркнула Краснянская.
Заброшенный санаторий имени Орджоникидзе в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 08:00Туризм
"И тебя вылечат": как советские санатории превращаются в модные спа-центры
 
Распространение коронавирусаОбществоОтдыхЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией
03:15Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля
03:14Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
03:09Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
Лента новостейМолния
WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с РоссиейЭксперт дал совет по покупке первого автомобиляНачались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионахЭксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налоговПредполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС