https://ria.ru/20211127/vooruzhenie-1761074409.html
Посол России отметил расширение поставок вооружения США на Украину
Посол России отметил расширение поставок вооружения США на Украину - РИА Новости, 27.11.2021
Посол России отметил расширение поставок вооружения США на Украину
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что линейка поставок вооружения США на Украину растет. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T21:36
2021-11-27T21:36
2021-11-27T22:11
украина
сша
вашингтон (город)
анатолий антонов
россия
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ми-17
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что линейка поставок вооружения США на Украину растет."...Линейка вооружений, которая поступает (из США) на Украину, она все больше и больше расширяется: "Стингер", "Джавелин", наши даже Ми-17 туда попали", - сказал посол в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.Антонов добавил, что "все время говорят о том, что это оборонительное вооружение…".Также посол Антонов прокомментировал урегулирование конфликта в Донбассе. Заявив, что Вашингтон так и не может внятно ответить, как они они могут помочь разрешению конфликта. "Американцы говорят, что " мы готовы поучаствовать в разрешении конфликта на Донбассе". Мы задаем вопрос: " Вы можете сказать нам откровенно и конкретно - что вы предлагаете? В чем ваша конкретная помощь?". Ответа ведь нет никакого", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20211127/naryshkin-1761017585.html
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украина, сша, вашингтон (город), анатолий антонов, россия, youtube, ми-17
21:36 27.11.2021 (обновлено: 22:11 27.11.2021)
Посол России отметил расширение поставок вооружения США на Украину
Посол России Антонов отметил расширение линейки поставок вооружения США на Украину