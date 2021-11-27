Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211127/vooruzhenie-1761074409.html
Посол России отметил расширение поставок вооружения США на Украину
Посол России отметил расширение поставок вооружения США на Украину - РИА Новости, 27.11.2021
Посол России отметил расширение поставок вооружения США на Украину
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что линейка поставок вооружения США на Украину растет. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T21:36
2021-11-27T22:11
украина
сша
вашингтон (город)
анатолий антонов
россия
youtube
ми-17
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что линейка поставок вооружения США на Украину растет."...Линейка вооружений, которая поступает (из США) на Украину, она все больше и больше расширяется: "Стингер", "Джавелин", наши даже Ми-17 туда попали", - сказал посол в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.Антонов добавил, что "все время говорят о том, что это оборонительное вооружение…".Также посол Антонов прокомментировал урегулирование конфликта в Донбассе. Заявив, что Вашингтон так и не может внятно ответить, как они они могут помочь разрешению конфликта. "Американцы говорят, что " мы готовы поучаствовать в разрешении конфликта на Донбассе". Мы задаем вопрос: " Вы можете сказать нам откровенно и конкретно - что вы предлагаете? В чем ваша конкретная помощь?". Ответа ведь нет никакого", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20211127/naryshkin-1761017585.html
украина
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5531fab3c4ed3207ece8557c058c3761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, сша, вашингтон (город), анатолий антонов, россия, youtube, ми-17
21:36 27.11.2021 (обновлено: 22:11 27.11.2021)
 
Посол России отметил расширение поставок вооружения США на Украину

Посол России Антонов отметил расширение линейки поставок вооружения США на Украину

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что линейка поставок вооружения США на Украину растет.
"...Линейка вооружений, которая поступает (из США) на Украину, она все больше и больше расширяется: "Стингер", "Джавелин", наши даже Ми-17 туда попали", - сказал посол в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Антонов добавил, что "все время говорят о том, что это оборонительное вооружение…".
Также посол Антонов прокомментировал урегулирование конфликта в Донбассе. Заявив, что Вашингтон так и не может внятно ответить, как они они могут помочь разрешению конфликта.
"Американцы говорят, что " мы готовы поучаствовать в разрешении конфликта на Донбассе". Мы задаем вопрос: " Вы можете сказать нам откровенно и конкретно - что вы предлагаете? В чем ваша конкретная помощь?". Ответа ведь нет никакого", - сказал Антонов.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
Вчера, 11:47
"Российского вторжения" на Украину не будет, заявил Нарышкин
 
УкраинаСШАВашингтон (город)Анатолий АнтоновРоссияYouTubeМи-17
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Кулеба заявил, что Россия хочет "провала" минских договоренностей
03:06Названы три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсии
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:49Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Россия хочет "провала" минских договоренностейНазваны три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсииКулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЭксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма