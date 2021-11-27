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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/vaktsinatsiya-1761027055.html
Уровень вакцинации от COVID-19 в Вологодской области превысил 50 процентов
Уровень вакцинации от COVID-19 в Вологодской области превысил 50 процентов - РИА Новости, 27.11.2021
Уровень вакцинации от COVID-19 в Вологодской области превысил 50 процентов
Более 50% жителей Вологодской области, подлежащих вакцинации от коронавируса, сделали прививки, сообщают региональные власти. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:33
2021-11-27T13:33
распространение коронавируса
вологодская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Более 50% жителей Вологодской области, подлежащих вакцинации от коронавируса, сделали прививки, сообщают региональные власти."Коллективный иммунитет перевалил за 50%", - информирует официальный Telegram-канал вологодского правительства в субботу.Как уточняют власти региона, по состоянию на пятницу, вакцинацию первым компонентом прошли 491 707 жителей Вологодской области, полный цикл вакцинации завершили 408 635 человек.Ранее власти Вологодской области сообщали, что стационары Сокольской и Шекснинской больниц, которые были ранее подготовлены как резервные инфекционные койки на случай роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, возвращаются к обычному режиму работы. Это стало возможным благодаря снижению числа госпитализаций пациентов с COVID-19.
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вологодская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:33 27.11.2021
 
Уровень вакцинации от COVID-19 в Вологодской области превысил 50 процентов

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Вологодской области превысил 50 процентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка стоит в очереди в пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в Новосибирске
Девушка стоит в очереди в пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Более 50% жителей Вологодской области, подлежащих вакцинации от коронавируса, сделали прививки, сообщают региональные власти.
"Коллективный иммунитет перевалил за 50%", - информирует официальный Telegram-канал вологодского правительства в субботу.
Как уточняют власти региона, по состоянию на пятницу, вакцинацию первым компонентом прошли 491 707 жителей Вологодской области, полный цикл вакцинации завершили 408 635 человек.
Ранее власти Вологодской области сообщали, что стационары Сокольской и Шекснинской больниц, которые были ранее подготовлены как резервные инфекционные койки на случай роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, возвращаются к обычному режиму работы. Это стало возможным благодаря снижению числа госпитализаций пациентов с COVID-19.
 
Распространение коронавирусаВологодская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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