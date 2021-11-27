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Уровень вакцинации от COVID-19 в Вологодской области превысил 50 процентов
Уровень вакцинации от COVID-19 в Вологодской области превысил 50 процентов - РИА Новости, 27.11.2021
Уровень вакцинации от COVID-19 в Вологодской области превысил 50 процентов
Более 50% жителей Вологодской области, подлежащих вакцинации от коронавируса, сделали прививки, сообщают региональные власти. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:33
2021-11-27T13:33
2021-11-27T13:33
распространение коронавируса
вологодская область
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коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Более 50% жителей Вологодской области, подлежащих вакцинации от коронавируса, сделали прививки, сообщают региональные власти."Коллективный иммунитет перевалил за 50%", - информирует официальный Telegram-канал вологодского правительства в субботу.Как уточняют власти региона, по состоянию на пятницу, вакцинацию первым компонентом прошли 491 707 жителей Вологодской области, полный цикл вакцинации завершили 408 635 человек.Ранее власти Вологодской области сообщали, что стационары Сокольской и Шекснинской больниц, которые были ранее подготовлены как резервные инфекционные койки на случай роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, возвращаются к обычному режиму работы. Это стало возможным благодаря снижению числа госпитализаций пациентов с COVID-19.
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
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вологодская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Уровень вакцинации от COVID-19 в Вологодской области превысил 50 процентов
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Вологодской области превысил 50 процентов