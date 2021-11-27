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Гинцбург объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в Вооруженных силах
Гинцбург объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в Вооруженных силах - РИА Новости, 27.11.2021
Гинцбург объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в Вооруженных силах
Заболеваемость COVID-19 в вооруженных силах минимальная благодаря вакцинации, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:51
2021-11-27T11:51
2021-11-27T11:53
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коронавирус в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в вооруженных силах минимальная благодаря вакцинации, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Насколько я знаю, нулевая там (в вооруженных салах РФ - ред.) смертность. И заболеваемость минимальная. Надо отдать должное руководству нашей армии. Они одни из первых, если не первые, когда появилась возможность использовать в массовом количестве "Спутник V", начали всеобщую вакцинацию военнослужащих", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия", в программе " Вести в субботу", в интервью Сергею Брилеву.
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общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:51 27.11.2021 (обновлено: 11:53 27.11.2021)
Гинцбург объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в Вооруженных силах
Директор Центра Гамалеи Гинцбург связал низкую заболеваемость COVID-19 в ВС с вакцинацией