https://ria.ru/20211127/vaktsinatsiya-1761018135.html

Гинцбург объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в Вооруженных силах

Гинцбург объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в Вооруженных силах - РИА Новости, 27.11.2021

Гинцбург объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в Вооруженных силах

Заболеваемость COVID-19 в вооруженных силах минимальная благодаря вакцинации, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:51

2021-11-27T11:51

2021-11-27T11:53

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в вооруженных силах минимальная благодаря вакцинации, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Насколько я знаю, нулевая там (в вооруженных салах РФ - ред.) смертность. И заболеваемость минимальная. Надо отдать должное руководству нашей армии. Они одни из первых, если не первые, когда появилась возможность использовать в массовом количестве "Спутник V", начали всеобщую вакцинацию военнослужащих", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия", в программе " Вести в субботу", в интервью Сергею Брилеву.

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761010690.html

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2021

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общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии