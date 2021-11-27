11:19 27.11.2021 (обновлено: 14:18 27.11.2021)
Гинцбург рассказал о дополнительной прививке назальной вакциной
Директор Центра Гамалеи Гинцбург: назальная вакцина защитит от распространения COVID-19
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. Человек, сделавший дополнительную прививку назальной вакциной против COVID-19, не будет распространителем вируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
При применении назальной вакцины на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела. По словам Гинцбурга, они будут секретироваться так же, как жидкость, "которая в народе называется выделениями из носа", и нейтрализовать вирус.
"Человек, который получил такую вакцинацию и одновременно был вакцинирован "Спутником V", он <…> будет обладать стерильным иммунитетом. <…> Вы при этом не будете распространителем. Они сразу же будут нейтрализовать этот вирус", — сказал он в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия".
Решение сделать прививку назальной вакциной говорит о сознательности человека — о том, что он не хочет заражать других, подчеркнул академик.
Гинцбург указал, что назальная вакцинация создает второй барьер, который вирус должен преодолеть, проникая в организм. Это отдельная часть иммунологической системы, которая включается на поверхности слизистых оболочек в тот момент, когда человек вдыхает возбудитель из воздуха.
В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
На этой неделе Владимир Путин заявил, что сделал прививку назальной вакциной от коронавируса и никаких неприятных ощущений после этого у него не было.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.