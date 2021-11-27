https://ria.ru/20211127/vaktsina-1761014037.html

Гинцбург рассказал о дополнительной прививке назальной вакциной

Гинцбург рассказал о дополнительной прививке назальной вакциной - РИА Новости, 27.11.2021

Гинцбург рассказал о дополнительной прививке назальной вакциной

Человек, сделавший дополнительную прививку назальной вакциной против COVID-19, не будет распространителем вируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:19

2021-11-27T11:19

2021-11-27T14:18

распространение коронавируса

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. Человек, сделавший дополнительную прививку назальной вакциной против COVID-19, не будет распространителем вируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.При применении назальной вакцины на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела. По словам Гинцбурга, они будут секретироваться так же, как жидкость, "которая в народе называется выделениями из носа", и нейтрализовать вирус."Человек, который получил такую вакцинацию и одновременно был вакцинирован "Спутником V", он <…> будет обладать стерильным иммунитетом. <…> Вы при этом не будете распространителем. Они сразу же будут нейтрализовать этот вирус", — сказал он в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия".Решение сделать прививку назальной вакциной говорит о сознательности человека — о том, что он не хочет заражать других, подчеркнул академик.Гинцбург указал, что назальная вакцинация создает второй барьер, который вирус должен преодолеть, проникая в организм. Это отдельная часть иммунологической системы, которая включается на поверхности слизистых оболочек в тот момент, когда человек вдыхает возбудитель из воздуха.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.На этой неделе Владимир Путин заявил, что сделал прививку назальной вакциной от коронавируса и никаких неприятных ощущений после этого у него не было.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии