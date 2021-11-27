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Гинцбург рассказал об успешной вакцинации детей назальным препаратом
Гинцбург рассказал об успешной вакцинации детей назальным препаратом - РИА Новости, 27.11.2021
Гинцбург рассказал об успешной вакцинации детей назальным препаратом
Назальная вакцина против коронавирусной инфекции не вызвала негативных последствий даже у маленьких детей, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T03:55
2021-11-27T03:55
2021-11-27T10:25
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции не вызвала негативных последствий даже у маленьких детей, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, этим же препаратом воспользовался и он сам.Ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна и имеет минимумом побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, пояснил он.На этой неделе Владимир Путин заявил, что сделал прививку назальной вакциной от коронавируса и никаких неприятных ощущений после процедуры у него не было.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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03:55 27.11.2021 (обновлено: 10:25 27.11.2021)
Гинцбург рассказал об успешной вакцинации детей назальным препаратом
Гинцбург: назальной вакциной против COVID-19 прививали детей, негативных последствий нет